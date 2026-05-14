Tarnybos Kaune naktį „šukavo“ Neries pakrantę – buvo pakeltas dronas

2026 m. gegužės 14 d. 10:20
Vėlų trečiadienio vakarą Jurbarko gatvėje, ant P. Vileišio tilto ir prie Kauno pilies pastebėtas gausus tarnybų sujudimas. Pranešama, kad naktį Neries upėje ieškota skenduolio.
„Nuvykus prie Kauno pilies, buvo matyti, jog pareigūnai su žibintuvėliais šukuoja krantus, pakeltas dronas, į upę nuleidžiama gelbėjimo tarnybų valtis ir pradedamos paieškos vandenyje. Paieškų teritorija driekėsi iki pat naujai statomo tilto per Nemuną ir truko maždaug iki 00.00 valandos. Kiek girdėjome iš pareigūnų pokalbių, paieškos buvo nesėkmingos“, – portalą „Kas vyksta Kaune“ naktį informavo skaitytojas.
Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos duomenimis, trečiadienį apie 22.31 val. buvo gautas pranešimas, kad ant P. Vileišio tilto pastebėtas vyras, kuriam galimai reikia pagalbos.
Atvykus ugniagesiams, ant tilto vyro nebuvo, policijos pareigūnai nurodė, kad jie matė, kaip vyras nukrito į Neries upę.
Buvo pradėta paieška pakrantėje ir vandenyje. Atlikta žvalgyba Neries upėje iki Neries ir Nemuno santaikos, Nemuno upėje iki Lampėdžių karjero.
00.42 val. paieška buvo nutraukta, skenduolio nerasta.
Įvykis tiriamas.
