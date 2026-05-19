Lietuvos dienaNelaimės

Šiaulių ligoninėje mirė čia iš namų atvežtas sušalęs vyras

2026 m. gegužės 19 d. 12:42
Lrytas.lt
Sekmadienį Šiaulių ligoninėje mirė vyras, kuris į šią gydymo įstaigą buvo atvežtas tą pačią dieną.
Kaip pranešė Šiaulių policija, vyras (gim. 1958 m.) iš namų Šiauliuose dėl hipotermijos į ligoninę buvo atvežtas 8.40 val.
Po kelių valandų, 12.10 val., šiaulietis ligoninėje mirė.
Dėl mirties priežasties nustatymo pradėtas ikiteisminis tyrimas.
ŠiauliaiLigoninėPolicija
