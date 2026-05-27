Lietuvos diena

Kaune susidūrė motociklas ir „Mercedes-Benz“ – motociklininkas išvežtas į ligoninę

2026 m. gegužės 27 d. 13:44
Lrytas.lt
Vienas žmogus nukentėjo trečiadienį Kaune susidūrus motociklui ir lengvajam automobiliui „Mercedes-Benz“.
Kaip Lrytas sužinojo Kauno apskrities VPK, pranešimas apie avariją kelyje A5 (Kaunas – Marijampolė) gegužės 27 d. gautas apie 11 val. 58 min. Liudininkas pranešė, kad ties išvažiavimu iš Užnemunės g. į kelią A5 susidūrė lengvasis automobilis „Mercedes-Benz“ ir motociklas.
Pasak pranešimo, per avariją motociklininkas buvo nublokštas į šoną.
Greitosios pagalbos medikai iš ligoninę nuvežė per avariją sužeistą motociklininką (gim. 1967 m.).
Pirminiais duomenimis, abu vairuotojai buvo blaivūs.
Įvykis tiriamas.
