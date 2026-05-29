Penktadienis Vilniuje prasidėjo rimta avarija: po elektromobilio smūgio „Honda“ vertėsi ant stogo

Pirmasis pranešimas pagalbos telefonu 112 gegužės 29 d. gautas apie 6 val. 47 min. Atsitiktinė praeivė pranešė, kad Ukmergės g., sankryžoje šalia prekybos centro „Senukai“, po susidūrimo su elektromobiliu „Audi“ ant stogo apsivertė automobilis „Honda“.
Pasak pranešimo, apsivertusio automobilio viduje yra žmogus, jis gali būti prispaustas.
Netrukus po šio skambučio, sulaukta dar daugybės kitų, informuojančių apie avariją. Vienas pranešėjas net sakė, kad automobiliai susidūrė kaktomuša. Gautas automatinis pranešimas ir iš vieno vairuotojo telefono „iPhone“, kad jo savininkas pakliuvo į eismo įvykį.
Į avarijos vietą buvo nusiųstos visos Vilniaus gelbėjimo tarnybos – ugniagesiai, policijos patruliai, greitosios pagalbos medikai.
Ugniagesiai teigia, kad prispaustų žmonių nebuvo, vaduoti nieko nereikėjo.
Dėl avarijos kuriam laikui buvo sutrikęs eismas judrioje gatvėje.
Įvykis tiriamas.