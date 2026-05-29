Skubus Kauno policijos prašymas: pakeliui iš mokyklos dingo 10-metis

Mažametis gegužės 28 d. išėjo iš mokyklos, esančios Kaune, Partizanų g., ir negrįžo.
Mažamečio požymiai: apie 140 cm ūgio, stambaus kūno sudėjimo, trumpų, šviesiai rudų plaukų, nešioja regėjimo akinius. Vilkėjo juodos spalvos „Nike“ sportinį kostiumą, avėjo sportbačius, gali su savimi turėti tamsiai žalios spalvos kuprinę.
Gyventojus, mačiusius ar žinančius Audriaus Š. buvimo vietą bei galinčius suteikti kitos vertingos informacijos, policija prašo kreiptis į Kauno apskrities VPK Kauno miesto Dainavos PK pareigūnus telefonu +370 700 64 821 arba skambinti skubios pagalbos telefonu 112.