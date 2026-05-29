Lietuvos dienaNelaimės

Skubus Kauno policijos prašymas: pakeliui iš mokyklos dingo 10-metis

2026 m. gegužės 29 d. 13:53
Kauno apskrities VPK
Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno miesto Dainavos policijos komisariato pareigūnai ieško Audriaus Š. (gim. 2016 m.).
Mažametis gegužės 28 d. išėjo iš mokyklos, esančios Kaune, Partizanų g., ir negrįžo.
Mažamečio požymiai: apie 140 cm ūgio, stambaus kūno sudėjimo, trumpų, šviesiai rudų plaukų, nešioja regėjimo akinius. Vilkėjo juodos spalvos „Nike“ sportinį kostiumą, avėjo sportbačius, gali su savimi turėti tamsiai žalios spalvos kuprinę.
Gyventojus, mačiusius ar žinančius Audriaus Š. buvimo vietą bei galinčius suteikti kitos vertingos informacijos, policija prašo kreiptis į Kauno apskrities VPK Kauno miesto Dainavos PK pareigūnus telefonu +370 700 64 821 arba skambinti skubios pagalbos telefonu 112.
paieškadingo vaikasKaunas

