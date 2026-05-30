Lietuvos dienaNelaimės

Marijampolėje kilus gaisrui sporto centre, iš jo evakuoti 300 žmonių

2026 m. gegužės 30 d. 08:52
Marijampolėje penktadienį kilus gaisrui sporto centre, iš jo evakuoti 300 žmonių, informavo ugniagesiai.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, 8.53 val. gautas pranešimas, kad Sporto gatvėje, sporto centre, veikia priešgaisrinė signalizacija.
Nurodyta, kad matyti dūmai, vaikai ir treneriai evakuojasi.
Paaiškėjo, kad koridoriaus lubose degė LED panelė. Gaisrą gesintuvu užgesino patys darbuotojai.
Susiję straipsniai
Didžiulė evakuacija Nemenčinėje: dėl pažeisto dujų vamzdžio iš mokyklos išvesta apie 600 žmonių

Didžiulė evakuacija Nemenčinėje: dėl pažeisto dujų vamzdžio iš mokyklos išvesta apie 600 žmonių

Dėl užsidegusio virdulio iš ligoninės Santariškės buvo evakuota apie 60 žmonių

Dėl užsidegusio virdulio iš ligoninės Santariškės buvo evakuota apie 60 žmonių

Didžiulis tarnybų sujudimas Kauno „Akropolyje“: pasklidus dūmams buvo evakuojami žmonės

Didžiulis tarnybų sujudimas Kauno „Akropolyje“: pasklidus dūmams buvo evakuojami žmonės

Iki ugniagesių atvykimo iš pastato buvo evakuota apie 280 vaikų ir 20 suaugusiųjų.
Išvėdintos patalpos ir išardyta dalis lubų, kad būtų įsitikinta, ar gaisras neišplito.
Marijampolėsporto centrasevakuacija
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.