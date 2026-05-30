Marijampolėje kilus gaisrui sporto centre, iš jo evakuoti 300 žmonių

Kaip pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, 8.53 val. gautas pranešimas, kad Sporto gatvėje, sporto centre, veikia priešgaisrinė signalizacija.
Nurodyta, kad matyti dūmai, vaikai ir treneriai evakuojasi.
Paaiškėjo, kad koridoriaus lubose degė LED panelė. Gaisrą gesintuvu užgesino patys darbuotojai.
Iki ugniagesių atvykimo iš pastato buvo evakuota apie 280 vaikų ir 20 suaugusiųjų.
Išvėdintos patalpos ir išardyta dalis lubų, kad būtų įsitikinta, ar gaisras neišplito.
