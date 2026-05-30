Panevėžyje automobilį vairavęs garbaus amžiaus vyras sukėlė masinę avariją

2026 m. gegužės 30 d. 08:38
Penktadienį Panevėžyje masinę avariją sukėlė garbaus amžiaus vyro vairuojamas automobilis.
08 val. 40 min. Panevėžyje, S. Kerbedžio gatvėje, automobilio „Škoda“ vairuotojas (gim. 1940 m.) nepasirinko saugaus važiavimo greičio ir atstumo, atsitrenkė į priekyje sustojusį automobilį „Honda“, kurį vairavo (gim. 1959 m).
Eismo įvykio metu buvo apgadinti ir automobiliai: „Toyota“, kurį vairavo vairuotojas (gim. 1962 m.) ir „Ford“, kurį vairavo (gim. 1965 m).
Per avariją sužalota automobilio „Škoda“ keleivė (gim. 1942 m) pristatyta į ligoninę.
Iš kiemo važiavęs automobilis Vilniuje partrenkė nepilnametį paspirtukininką

Nutrenkęs dviratininką automobilis Panevėžyje dar trenkėsi į stovinčią mašiną

Kaune automobilio nesuvaldęs vairuotojas rėžėsi į medį

Dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo pradėtas ikiteisminis tyrimas.
