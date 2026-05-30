Panevėžyje automobilį vairavęs garbaus amžiaus vyras sukėlė masinę avariją

08 val. 40 min. Panevėžyje, S. Kerbedžio gatvėje, automobilio „Škoda“ vairuotojas (gim. 1940 m.) nepasirinko saugaus važiavimo greičio ir atstumo, atsitrenkė į priekyje sustojusį automobilį „Honda“, kurį vairavo (gim. 1959 m).
Eismo įvykio metu buvo apgadinti ir automobiliai: „Toyota“, kurį vairavo vairuotojas (gim. 1962 m.) ir „Ford“, kurį vairavo (gim. 1965 m).
Per avariją sužalota automobilio „Škoda“ keleivė (gim. 1942 m) pristatyta į ligoninę.
Dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo pradėtas ikiteisminis tyrimas.