Lietuvos dienaNelaimės

Vilkaviškio rajone sunkvežimis rėžėsi į priekyje važiavusį automobilį – sužalota moteris nuvežta į ligoninę

2026 m. gegužės 30 d. 11:24
Lrytas.lt
Penktadienį per eismo įvykį Vilkaviškio rajone nukentėjo moteris.
12 val. 38 min. Uosių kaime, kelyje Kaliningradas–Kybartai–Marijampolė, sunkvežimis „Scania“, vairuojamas blaivaus vyro (gim. 1990 m.), atsitrenkė į priekyje važiavusio automobilio „Volkswagen Golf“, vairuojamo blaivios moters (gim. 1976 m.), galinę dalį.
Eismo įvykio metu nukentėjo automobilio „Volkswagen Golf“ keleivė (gim. 1963 m.), kuri pristatyta į Marijampolės ligoninę.
Dėl kelių transporto eismo taisyklių pažeidimo pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Vilkaviškio rajonasavarijaLigoninė
