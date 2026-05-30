Vilkaviškio rajone sunkvežimis rėžėsi į priekyje važiavusį automobilį – sužalota moteris nuvežta į ligoninę

12 val. 38 min. Uosių kaime, kelyje Kaliningradas–Kybartai–Marijampolė, sunkvežimis „Scania“, vairuojamas blaivaus vyro (gim. 1990 m.), atsitrenkė į priekyje važiavusio automobilio „Volkswagen Golf“, vairuojamo blaivios moters (gim. 1976 m.), galinę dalį.
Eismo įvykio metu nukentėjo automobilio „Volkswagen Golf“ keleivė (gim. 1963 m.), kuri pristatyta į Marijampolės ligoninę.
Dėl kelių transporto eismo taisyklių pažeidimo pradėtas ikiteisminis tyrimas.
