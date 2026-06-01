Vilniuje mįslingai dingo jaunas vyras – policija prašo pagalbos

Nustatyta, kad laikotarpiu nuo gegužės 25 d. maždaug 22 val. iki gegužės 27 d. maždaug 18 val. jaunas vyras išėjo iš namų Vilniuje, J. Kolaso g., ir negrįžo.
Dingusio vyro požymiai: apie 185 cm ūgio, vidutinio kūno sudėjimo, šviesių trumpų plaukų, žydrų akių. Vyras nešioja korekcinius akinius juodais rėmeliais.
Policija prašo visuomenės pagalbos – gyventojus, mačiusius šį vyrą ar žinančius jo buvimo vietą, prašytume nedelsiant apie tai informuoti Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato 1-ojo veiklos skyriaus vyresniąją tyrėją Ireną Savanevičienę, +370 700 56427, el. paštu irena.savaneviciene@policija.lt arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų tel. 112.