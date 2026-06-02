Judrioje Vilniaus vietoje – masinė avarija: į ją pateko ir greitosios pagalbos automobilis

Apie masinę avariją judrioje sostinės vietoje pagalbos tarnyboms buvo pranešta 6 val. 40 min.
Pranešėjas nurodė, kad sankryžoje į avariją pateko greitosios pagalbos, „Honda“ ir „Tesla“ markės automobiliai.
Baiminantis, kad avariją patyrusiuose automobiliuose gali būti prispaustų žmonių, į įvykio vietą buvo pasiųsti ugniagesiai gelbėtojai.
Jiems atvykus paaiškėjo, kad prispaustų žmonių nėra. Ugniagesiai atjungė avariją patyrusių automobilių akumuliarorius.
Pirminiais duomenimis, žmonės per šia avariją nenukentėjo, tačiau dėl jos pradėjo formuotis spūstys.
Prieš pusmetį šioje sankryžoje taip pat įvyko avarija, į kurią pateko greitosios pagalbos automobilis.
Tąkart prieš Kalėdas susidūrus greitosios pagalbos ir lengvajam automobiliui žuvo į ligoninę vežta pacientė.
