Lietuvos dienaNelaimės

Judrioje Vilniaus vietoje – masinė avarija: į ją pateko ir greitosios pagalbos automobilis

2026 m. birželio 2 d. 07:50
Lrytas.lt
Antradienį ryte Vilniuje, Geležinio Vilko-Mokslininkų gatvių sankryžoje susidūrė trys automobiliai.
Daugiau nuotraukų (17)
Apie masinę avariją judrioje sostinės vietoje pagalbos tarnyboms buvo pranešta 6 val. 40 min.
Pranešėjas nurodė, kad sankryžoje į avariją pateko greitosios pagalbos, „Honda“ ir „Tesla“ markės automobiliai.
Baiminantis, kad avariją patyrusiuose automobiliuose gali būti prispaustų žmonių, į įvykio vietą buvo pasiųsti ugniagesiai gelbėtojai.

Kraupi nelaimė: Kaune apvirto greitosios automobilis, sužaloti du žmonės

Jiems atvykus paaiškėjo, kad prispaustų žmonių nėra. Ugniagesiai atjungė avariją patyrusių automobilių akumuliarorius.
Pirminiais duomenimis, žmonės per šia avariją nenukentėjo, tačiau dėl jos pradėjo formuotis spūstys.
Susiję straipsniai
Vilniuje – dar viena žiauri avarija: motociklas rėžėsi į dviratininkę, smūgis ją perplėšė

Vilniuje – dar viena žiauri avarija: motociklas rėžėsi į dviratininkę, smūgis ją perplėšė

Klaipėdoje susidūrus BMW ir „Mercedes“ žuvo žmogus, greta sudužo dar 3 mašinos

Klaipėdoje susidūrus BMW ir „Mercedes“ žuvo žmogus, greta sudužo dar 3 mašinos

Nelaimė Telšių r.: tragiškų įvykių grandinė kelyje lėmė žmogaus žūtį

Nelaimė Telšių r.: tragiškų įvykių grandinė kelyje lėmė žmogaus žūtį

Prieš pusmetį šioje sankryžoje taip pat įvyko avarija, į kurią pateko greitosios pagalbos automobilis.
Tąkart prieš Kalėdas susidūrus greitosios pagalbos ir lengvajam automobiliui žuvo į ligoninę vežta pacientė.
VilniusavarijaGreitoji pagalba
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.