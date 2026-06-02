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Zarasų rajone į ežerą smigo parasparnis – išgelbėti du žmonės

2026 m. birželio 2 d. 22:18
Lrytas.lt
Zarasų rajone į Laukeso ežerą nukrito parasparnis, kuriuo skraidė du žmonės – vyras ir moteris. Abu žmones spėta išgelbėti, parasparnis nuskendo.
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Kaip Lrytas sužinojo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente, pranešimas apie nelaimę Zarasų rajone birželio 2 d. gautas apie 20 val. 45 min. Buvo pranešta, kad į Laukeso ežerą nukrito parasparnis.
„Atvykus pajėgoms, informacija pasitvirtino“, – teigia ugniagesiai.
Dar iki gelbėtojų atvykimo parasparniu skridusius vyrą ir moterį išgelbėjo ir į krantą parplukdė netolies plaukioję baidarininkai. Abu išgelbėtus apžiūrėjo greitosios pagalbos medikai. Pirminiais duomenimis, rimtų sužalojimų nenustatyta.
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Tuo tarpu parasparnis nuskendo apie 30 metrų nuo kranto.
Ugniagesiai pasižymėjo koordinates ir parasparnį iš ežero dugno bandys ištraukti šviesiu paros metu – trečiadienį.
„Šiam darbui reikia pasiruošti“, – teigia ugniagesiai.
Ežeras Laukesas, telkšo šiaurės rytų Lietuvoje, Zarasų rajono teritorijoje, apie 3 km į šiaurės rytus nuo Zarasų pasienyje su Latvija. Valstybių siena eina ežeru viduriu. Latviškai ežeras vadinamas Laucesas ezers.
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