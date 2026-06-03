Šilutėje nuskriejęs nuo kelio vertėsi kabrioletas „Jaguar“ – vairuotojas patyrė sunkią galvos traumą

Kaip Lrytas sužinojo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente, pranešimas apie avariją Pramonės g. birželio 3 d. gautas apie 5 val. 31 min. Liudininkai pranešė, kad nuo kelio nuskriejo ir vertėsi automobilis, vairuotojui skubiai reikia medikų pagalbos.
Į įvykio vietą nuskubėjo visos Šilutės gelbėjimo tarnybos - ugniagesiai, greitosios pagalbos medikai ir policijos patruliai.
Atvykę ugniagesiai įvykio vietoje rado sudaužytą kabrioletą „Jaguar“. Vairuotojo vietoje rastas sąmonę pradęs jaunas vyras. Jis buvo prisisegęs diržais, todėl automobiliui verčiantis neiškrito iš mašinos, tačiau patyrė, pirminiais duomenimis, sunkią galvos traumą.
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25 metų vyras nebuvo prispaustas. Jis iškeltas iš automobilio ir perduotas greitosios pagalbos medikams. Šie vyriškį skubiai išvežė į ligoninę.
Ugniagesiai atjungė automobilio akuuliatorių.
Pasak liudininkų, per avariją buvo išvartytos prekybos centro tvoros, nulaužti kelio ženklai.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą ir aiškinasi įvykio aplinkybes.