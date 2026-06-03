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Vilniaus centre išgelbėta Neries srovės nešama moteris

2026 m. birželio 3 d. 09:41
Lrytas.lt
Žaibiškai sureagavę Vilniaus ugniagesiai trečiadienio rytą sostinės centre skubėjo gelbėti Neries srovės nešamos moters.
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Kaip Lrytas sužinojo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente, birželio 2 d. apie 8 val. 58 min. Vilniaus ugniagesiams pranešta, kad sostinės centre, ties Žaliuoju tiltu, liudininkai mato upės srovės nešamą žmogų.
Pasak pranešimo, žmogus laikosi vandens paviršiuje, srovė jį nešą Baltojo tilto link.
Ugniagesiai reagavo žaibiškai – į nurodytą vietą gelbėtojai iš savo bazės Antakalnio viduryje išskubėjo greitaeigiu vandens motociklu, kiti gelbėtojai išvažiavo automobiliu.
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Pranešama, kad jau 9 val. 06 min. upės srovės nešama moteris buvo išgelbėta. Pirminiais duomenimis, ją iš vandens ištraukė praeiviai.
Moteris perduota greitosios pagalbos medikams.
Įvykio aplinkybės tikslinamos.
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