Į griovį nuvirtęs Lėlių vežimo teatro vežimas nesustabdė gastrolių

Panevėžio lėlių vežimo teatras gegužės 30–birželio 10 dienomis mini išskirtinę sukaktį – jau keturiasdešimt metų gyvuojančią tradiciją po Panevėžio rajono miestelius ir gyvenvietes keliauti arklių traukiamu teatro vežimu.
Trečiadienį spektaklis buvo parodytas Upytės amatų centre, o vėliau teatro kolektyvas pajudėjo Molainių link. Tačiau kelionės metu įvyko nelaimingas atsitikimas – pasibaidę arkliai apvertė vežimą ant šono.
Pasak Panevėžio lėlių vežimo teatro direktoriaus Antano Markuckio, svarbiausia, kad incidento metu niekas nenukentėjo.
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„Svarbiausia, kad žmonės nenukentėjo. Arkliai buvo išsigandę, bet juos greitai iškinkėme ir paleidome ganytis pievoje. Skambinome į policiją, tačiau pareigūnai, sužinoję, kad niekas nenukentėjo, informavo, jog įvykis užfiksuotas, bet jie neatvyks. Labai gerai, kad visi esame sveiki, arkliai taip pat nesužeisti. Tik šuo mažumėlę persigandęs“, – naujienų portalui JP pasakojo A. Markuckis.
Teatro vadovas sakė, kad pagalbos ranką netrukus ištiesė vietos ūkininkai.
„Spektaklį Molainiuose tikrai parodysime. Mums pažadėjo atversti vežimą ir jį atitempti iki Molainių. Svarbiausia, kad vežimas beveik nenukentėjo – jis virto į krūmus, tik vienas šonas šiek tiek apibraižytas. Manau, kad jubiliejines gastroles sėkmingai tęsime ir užbaigsime Panevėžyje birželio 10 dieną“, – teigė A. Markuckis.
Per dvi savaites trunkančias gastroles teatro kolektyvas lankysis įvairiose Panevėžio rajono bendruomenėse ir kvies žiūrovus į spektaklius po atviru dangumi.
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Jubiliejinių gastrolių metu žiūrovams rodomas legendinis Panevėžio lėlių vežimo teatro spektaklis J. Kazakaičio „Trys lokiai“, kurio režisierius – A. Markuckis.
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