Kelyje A1 Kaune sekmadienio vakarą – masinės avarijos, nusidriekė ilgos automobilių spūstys

Trys susidūrimai įvyko kelio A1 ruože laikinosios sostinės pakraštyje, prie Kauno prekybos centro „Mega“ ir ties IX fortu.
„Kelios avarijos, lėkė visi antra juosta 100+ ir tik staigiai ant stabdžių kaip dėjo“, – įspūdžiai „Facebook“ grupėje „Kur stovi policija Kaune“ dalijosi viena vairuotojų, pati per plauką išvengusi susidūrimo.
„Atkarpoje ties Giraite (gyvenvietė Kauno rajone, netoli IX forto – Red.) ir ties „Mega“ – 3 avarijos“, „Klaipėda-Kaunas, ties Giraite kamštis“ – rašė ir kiti liudininkai.
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Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato budėtojas naujienų portalą Lrytas informavo, jog pranešimas apie pirmą avariją buvo gautas 18 val. 38 min. – ties „Mega“ susidūrė „Volkswagen Passat“, BMW ir „Dogde“.
Nusidriekus nemenkoms spūstims prie „Megos“, už pusvalandžio keturi automobiliai susidūrė ties IX fortu, netoli Giraitės gyvenvietės. Pranešimą apie ją policija gavo 19 val. 6 min.
Į šią avariją, pasak budėtojo, pateko BMW, „Volvo“ ir dar du automobiliai. P
Abi avarijas skiria keli kilometrai.
Panašiu laiku šiose apylinkėse įvyko dar viena avarija.
Susidūrimai kelyje, kuriame net ir nesant eismo įvykių sekmadienių vakarais vasarą judėjimas yra didžiulis, nulėmė ilgas transporto spūstis. Tiesa, maždaug 22 valandą spūstys buvo jau sumažėjusios.
Laimei, niekas iš žmonių per avarijas nenukentėjo.
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