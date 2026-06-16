Palangos plente susidūrė trys automobiliai: sužalojimų išvengti nepavyko

Klaipėdos apskrities VPK Operatyvaus valdymo skyriaus pareigūnai pranešimą apie jį gavo apie 16 val. 30 min.
Avarija įvyko visai šalia uostamiesčio – magistraliniame kelyje, jungiančiame Klaipėdą, Palangą, Šventąją ir Liepoją.
Ties Sudmantų kaimu (Klaipėdos rajono vakarinis pakraštys), šalia prekybos centro „Ermitažas“, susidūrė trys lengvieji automobiliai.
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„Audi“ vairavo 51 metų moteris, „Buick“ – 32 metų moteris, „Toyota“ – 49 metų vyras.
Visos trys transporto priemonės važiavo ta pačia kryptimi.
Į eismo įvykio vietą teko kviesti greitosios medicininės pagalbos tarnybos brigada. Dėl patirtų sužalojimų medikams perduota 24 metų „Buick“ keleivė.
Pirminiais duomenimis, eismo įvykio priežastimi tapo saugaus greičio ir atstumo nesilaikymas.