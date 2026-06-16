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Palangos plente susidūrė trys automobiliai: sužalojimų išvengti nepavyko

2026 m. birželio 16 d. 15:58
Darius Čiužauskas
Uostamiesčio prieigose įvyko avarija, kurioje sudalyvavo trys ta pačia kryptimi važiavę lengvieji automobiliai. Įskaitinis eismo įvykis, kuriame nukentėjo žmogus, labai judriame pajūrio kelyje, vadinamame Palangos plentu, užfiksuotas pirmadienio (birželio 15 d.) pavakare.
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Klaipėdos apskrities VPK Operatyvaus valdymo skyriaus pareigūnai pranešimą apie jį gavo apie 16 val. 30 min.
Avarija įvyko visai šalia uostamiesčio – magistraliniame kelyje, jungiančiame Klaipėdą, Palangą, Šventąją ir Liepoją.
Ties Sudmantų kaimu (Klaipėdos rajono vakarinis pakraštys), šalia prekybos centro „Ermitažas“, susidūrė trys lengvieji automobiliai.
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„Audi“ vairavo 51 metų moteris, „Buick“ – 32 metų moteris, „Toyota“ – 49 metų vyras.
Visos trys transporto priemonės važiavo ta pačia kryptimi.
Į eismo įvykio vietą teko kviesti greitosios medicininės pagalbos tarnybos brigada. Dėl patirtų sužalojimų medikams perduota 24 metų „Buick“ keleivė.
Pirminiais duomenimis, eismo įvykio priežastimi tapo saugaus greičio ir atstumo nesilaikymas.
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