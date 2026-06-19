Kauno rajone kilo gaisras atliekų bazės patalpose

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis, 14.20 val. pranešta, kad Kauno rajone, Alšėnų seniūnijoje, Dievogalos kaime, Stiklo gatvėje, dega atliekų bazė.
Paaiškėjo, kad bendrovės „Ekobazė“ patalpose, atliekų greitaeigyje smulkintuve, buvo įvykęs sprogimas. Dėl ugnies pliūpsnio užsidegė atliekos, patalpos buvo uždūmintos.
Minėtas smulkintuvas apdegė iš vidaus. Pastatas nenukentėjo.
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Įmonės atstovas nurodė budėsiąs iki ryto, stebės situaciją. Ugniagesiai nutarė atvykti vėliau ir stebėti situaciją.
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