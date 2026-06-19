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Kauno rajone kilo gaisras atliekų bazės patalpose

2026 m. birželio 19 d. 08:52
Kauno rajone ketvirtadienį kilo gaisras atliekų tvarkymo bendrovės „Ekobazė“ patalpose, pranešė ugniagesiai.
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Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis, 14.20 val. pranešta, kad Kauno rajone, Alšėnų seniūnijoje, Dievogalos kaime, Stiklo gatvėje, dega atliekų bazė.
Paaiškėjo, kad bendrovės „Ekobazė“ patalpose, atliekų greitaeigyje smulkintuve, buvo įvykęs sprogimas. Dėl ugnies pliūpsnio užsidegė atliekos, patalpos buvo uždūmintos.
Minėtas smulkintuvas apdegė iš vidaus. Pastatas nenukentėjo.
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