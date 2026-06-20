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Nusikaltimai nėra įtariami, bet klausimų kyla – policija praneša apie 4 mirusius žmones

2026 m. birželio 20 d. 08:49
Lrytas.lt
Policijos departamentas praneša apie keturis ikiteisminius tyrimus, pradėtus radus mirusių žmonių kūnus. Nusikaltimai šiais atvejais kol kas nėra įtariami, tačiau policijai kyla klausimų dėl įvykių aplinkybių.
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Kaip rašoma Policijos departamento pranešime, birželio 19 d. apie 4 val. 4 min. Visagine, Festivalio g., prie daugiabučio namo, rastas mirusio vyro (gim. 1960 m.) kūnas. Įtariama, kad vyras iškrito pro buto langą. 
Taip pat birželio 19 d. apie 8 val. 50 min. Vilniuje, Kalvarijų g., bute, rastas mirusio vyro (gim. 1948 m.) kūnas irimo stadijos. 
Tą pačią dieną apie 15 val. 20 min. Kaune, Taikos pr., bute, rastas mirusios moters (gim. 1943 m.) kūnas. 
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Apie 21 val. 28 min. Utenoje, Žemaitės g., savo namuose, rastas mirusios moters (gim. 1949 m.) kūnas.
Visais atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai mirties priežasčiai nustatyti. Nusikaltimai kol kas nėra įtariami.
Kūnai perduoti teismo medicinos ekspertams.
mirė vyrasmirė moteristyrimas
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