Per trijų automobilių susidūrimą Šalčininkų r. nukentėjo 3 moterys

Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, birželio 19 d. apie 21 val. 54 min. Šalčininkų r., Kalesninkų seniūnijoje, Mantviliškių kaime, ties kelio Babriškes-Varėną-Eišiškes 44 km, susidūrė trys automobiliai: „Mercedes-Benz“, vairuojamas moters (gimusi 1984 m.), „Volvo S60“, vairuojamas vyro (gim. 1998 m.), ir „Audi A6“, vairuojamas dar vieno vyro (gim. 2005 m.).
Eismo įvykio metu nukentėjo automobilio „Mercedes-Benz“ vairuotoja ir keleivė (gimusi 2011 m.), kurios, suteikus medicinos pagalbą, gydosi ambulatoriškai.
Taip pat nukentėjo to paties automobilio keleivė (gimusi 1979 m.), kuri paguldyta į ligoninę.
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Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas vairuodamas kelių transporto priemonę pažeidė kelių eismo saugumo ar transporto priemonės eksploatavimo taisykles, jeigu dėl to įvyko eismo įvykis, dėl kurio buvo nesunkiai sutrikdyta kito žmogaus sveikata, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
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