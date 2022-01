Smūgiai per nagus ir uždarymas „nusiraminti“

Su portalu lrytas.lt susisiekė vaiko, lankančio Domeikavos darželį „Lepečkojis“, mama Jūratė (vardas pakeistas, redakcijai žinomas, – aut.past), kuri papasakojo, jog minėtoje ugdymo įstaigoje galimai gausu psichologinio ir fizinio smurto prieš vaikus apraiškų. Pasak moters, apie problemas darželyje išdavė netikėtas incidentas, kurio iki tol niekada nėra buvę.

„Nuo rugsėjo vidurio gavome vietą darželyje, bet mergaitė niekada noriai į jį nėjo. Neseniai atsitiko toks incidentas, kad vaikas darželyje per pietų miegą apsišlapino, nes bijojo eiti į tualetą. To niekada iki tol nebuvo. Paaiškėjo, kad bijojo, nes jame buvo uždarytas kitas vaikas. Pradėjome kalbėtis su vyru per aplink, kad nesukeltumėm dukrai streso, ir paaiškėjo nemalonūs dalykai.

Dukra pasakojo, kad auklėtojos ir per nagus muša vaikams, mažus vaikus uždaro į tualetą „nusiraminti“, nes jie labai rėkia. Pasidalinau tuo su kitomis mamomis ir pradėjo lįsti daugiau dalykų, į kuriuos anksčiau nekreipėme dėmesio – pavyzdžiui, kad vaikams auklėtojos neleidžia piešti, spalvinti, neleidžia žaisti su naujais padovanotais žaislais. Galvodavom, kad gal tai vaiko fantazija, bet pasirodo, kad ne.

Kitų mamų vaikai ir su mėlynėmis grįždavo, ir maniškė buvo grįžusi, bet galvojom, kad vaikai tiesiog užsigaudavo“, – pasakojo Jūratė.

Mama teigė, kad negera nuojauta ją lankė jau kurį laiką, tačiau galvojo, kad tai tiesiog vaiko adaptacijos laikotarpis. O situaciją dar labiau paaštrino Jūratės konfliktas su auklėtoja, po kurio ji priėmė galutinį sprendimą palikti darželį. Pasak jos, trečią mėnesį besilaukiančią moterį auklėtoja tiesiog išstūmė pro duris.

„Neseniai grąžinau darželiui išskalbtą patalynę, tai viena auklėtoja mane paėmė už pakarpos ir išmetė pro duris. Nusiridenau nuo laiptų, buvo iškviesta policija ir greitoji pagalba. O tiesiog paprašiau, kad man paaiškintų situaciją. Viską filmavau, bet kai ji man kirto, telefonas nukrito“, – dėstė Jūratė.

Šeima, jos teigimu, patyrė ir dar vieną smūgį – norėdama atsiimti vaiko dokumentus, mama sužinojo, kad jos dukra darželį lankė nelegaliai.

„Kai paprašiau dokumentų, paaiškėjo, kad jį lankėme neoficialiai, darželis tiesiog krovėsi pinigus į kišenę. Sakė, kad sutartį išduos, bet kai man jos prireikė, sužinojau, kad lankome jį neformaliai“, – tvirtino moteris, pridurdama, jog penkerių metų dukra sėkmingai perėjo į kitą ugdymo įstaigą.

Prisegė dukrai vaizdo kamerą

Savo istorija sutiko pasidalinti ir kitos minėtą darželį lankančios mergaitės mama Sandra (vardas pakeistas, – aut.past). Mama aiškino, kad jos ketverių metų vaikas yra itin bendraujantis ir siekiantis dėmesio, tačiau į darželį „Lepečkojis“ taip pat ėjo itin nenoriai.

„Kai reikėdavo eiti į darželį, jau iš vakaro vaikas pradėdavo verkti. Sakydavo, kad nori eiti į kitą darželį, tad susirūpinome. Kas man sukėlė labai įdomų įtarimą, kad kažkada, atėjus pasiimti vaiko, auklėtoja paklausė: „O kai vaikas neklauso, kaip jūs jį baudžiate?“ Sutrikau, nes mes niekaip nebaudžiam – subarame ir viskas. Vien tai, kad ji nenorėjo ten eiti, sukėlė įtarimų.

Galiausiai įtaisiau prie drabužėlių mini kamerą, peržiūrėjau filmuotą medžiagą, ir galiu pasakyti – vaikams žaisti niekas neleidžia, auklėtojos rėkia, tuos mažiukus susodina aplink stalus. Mano vaikas tokių dalykų nematęs, tai jam baisu. Jei vaikas sulaužo pieštuką, auklėtoja suduoda per nagus ir sako: „Tegul tai būna mūsų mažytė paslaptis“.

Jeigu tai būtų padarę mano vaikui, tikrai kreipčiausi į policiją, bet net nežinau, kieno ten vaikus skriaudė. Maža to, kas mėnesį darželis renka po 60 eurų, neva chemikalams ir mokymosi priemonėms. Pasiskambinau į Švietimo skyrių, ir visi sako, kad jokių panašių rinkliavų būti negali“, – dalijosi Sandra.

Mamą ypač nemaloniai nustebino ir auklėtojų elgesys su kai kuriais tėvais, ypač minėtas incidentas su mama Jūrate.

„Ar čia yra adekvačios auklėtojos veiksmai? Jeigu taip elgiasi su suaugusiu žmogumi, tai įsivaizduokit, kaip jos elgiasi su vaikais, kai žino, kad niekas neateis ir niekas nemato? Aš vaikui traumą padariau vien dėl to, kad leidau ją į tą darželį“, – prisipažino Sandra.

Darželio atstovė: konfliktus išprovokavo mama

Darželio „Lepečkojis“ atstovė, auklėtoja Eglė Čerkauskienė savo ruožtu portalui lrytas.lt aiškino, kad su tėvų skundais ir pastebėjimais yra susipažinusi, tačiau kaltinimus smurtu ji griežtai neigia.

„Žinome šią situaciją ir su ta mama yra kalbėta. Aišku, kad tai yra netiesa. <...> Kitos mamos yra labai pasipiktinusios būtent tomis dviejomis mamomis, ir ta košė yra visiškai išlaužta iš piršto. Nutikimas yra tik vienas – vienos mamos mergaitė, kuri pas mus buvo, per pietų miegą prisišlapino į lovytę. Iš to dalyko čia ir gavosi toks skandalas.

Nežinau, ką mergaitė papasakojo mamai, bet jokių problemų nebuvo, aš su ta mama kalbėjau, ji be jokių problemų pati dar pasakė, kad tai ne pirmas kartas, mergaitė ir kieme ne visada spėdavo parbėgti į tualetą. Išsiskyrėm, atsisveikinom, pasilinkėjome gero savaitgalio, o tada ir prasidėjo“, – kalbėjo E.Čerkauskienė.

Ji pridūrė, kad jokių smurto apraiškų ugdymo įstaigoje tikrai nėra, o konfliktus išprovokavo pačios moterys.

„Kaip per pietų miegą kažkas gali būti uždarytas tualete? Aš iš mamos girdėjau, kad auklėtojos neva daužo rankas, kad uždaro į tualetą... Aš neturiu ką pasakyti, nes nežinau, iš kur ir kodėl tokios kalbos kyla.

Ta mama (Jūratė, – aut.past.) tuo metu nebuvo viena darželyje, visą tą konfliktą matė ir daugiau tėvų, jis buvo išprovokuotas pačios mamos – ji įlėkė į darželio patalpas su šauksmais ir garsiu pakeltu tonu, mano kolegė jai daug kartų kartojo, kad ji paliktų patalpas, bet į tai nebuvo reaguota. Vaikai ir mamos išsigando, ir tiesiog už rankos ji išvesta už durų, niekas jos nestūmė ir nesužeidė“, – portalui lrytas.lt tvirtino E.Čerkauskienė.

Jos teigimu, po šių konfliktų darželio kolektyve jokių pokyčių neįvyko, ugdymo įstaigoje vis dar dirba visos keturios vaiko priežiūros specialistės.

Darželio tėvų komiteto atstovė Evelina Stakvilevičė, kurios du vaikai taip pat lanko „Lepečkojį“, teigė, kad visi likę vaikų tėvai apie smurtą iš savo atžalų nėra girdėję, o moterų kaltinimus vadina šmeižtu. Su portalu lrytas.lt susisiekė ir daugiau vaikų tėvų, teigiančių, kad jokių priekaištų darbuotojoms neturi.

„Faktas tas, kad nei vienas iš tėvų nėra nieko blogo matęs, nors darželis yra atrakintas, mes galime ateiti, nurengti tuos vaikus ir išleisti rytais. Savo vaikui papasakojau, kuo auklėtojos yra kaltinamos, tai jis patvirtino, kad tikrai to niekada nebuvo, kad nusiraminimui nuveda tik į miego kambarėlį.

Tuos pasakojimus vertinu kaip šmeižtą. Mes pasipiktinusiai mamai paaiškinome, kad esame patenkinti auklėtojomis, o ji vis tiek jas šmeižė, kol mes ją išmetėme iš „Facebook“ grupės, kad ji toliau neskleistų nuodų“, – portalui lrytas.lt sakė ji.

Pasak E.Stakvilevičės, tėvų komitetas yra pasiruošęs teisybės ieškoti ir teisinėmis priemonėmis, kad auklėtojos galėtų sėkmingai tęsti darbą. Pasipiktinusių mamų elgesį ji vertina kaip neadekvatų.

„Dabar grupei ir auklėtojoms yra labai didelis stresas, kuris persiduoda ir vaikams, tai norime, kad ta situacija greičiau baigtųsi. Iš 20 tėvų yra dvi nepatenkintos draugės, o visi kiti yra labai patenkinti“, – aiškino moteris.