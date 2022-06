Pasitikrinkite: pateikia anglų kalbos brandos egzamino užduočių atsakymus

Šiemet anglų kalbos egzaminą nutarė laikyti 17 tūkst. 912 kandidatų, pranešė Nacionalinė švietimo agentūra. Jaunuoliams reikėjo atlikti klausymo, skaitymo ir rašymo dalių užduotis.

Su egzamino užduotimis galima susipažinti ČIA.

Preliminarius egzamino atsakymus paruošė papildomo ugdymo mokyklos „Alfa klasė“ anglų kalbos mokytojos Jogailė Gudaitė ir Jana van Gucht.

Anot mokytojų, šių metų egzaminas tikrai nebuvo ypač sudėtingas.

„Klausymas buvo tikrai lengvas, skaitymas – gal šiek tiek sunkesnis. Greičiausiai dėl to, kad skaityme reikėjo platesnių žodyno žinių. Vis dėlto, užduotyse tikrai nebuvo reikalingi itin sudėtingi finansiniai ar moksliniai terminai, o tokie žodžiai kaip „literacy“ ar „debt“ dvyliktokams tikrai turėtų būti žinomi“, – komentavo mokytojos.

KLAUSYMO DALIS

Part one:

1. C

2. A

3. C

4. A

5. A

6. C

7. A

8. B

9. C

10. B

Part two:

11. B

12. A

13. A

14. C

Part three:

15. G

16. E

17. C

18. D

19. B

Part four:

20. potential

21. superiority

22. interpreting

23. irony

24. distinguish

25. disordered

SKAITYMO DALIS

Part one:

26. D

27. C

28. E

29. B

Part two:

30. durability

31. rely

32. degrade

33. trash

34. means

35. recycle

Part three:

36. C

37. E

38. F

39. H

40. B

41. I

42. G

Part four:

43. debts

44. tools

45. lifelong

46. impacts

47. trap

48. strengthen

49. settings

50. adulthood

RAŠYMO DALIS

Pirmoji užduotis:

„Pirmoji rašymo dalies užduotis – pusiau oficialus (angl. „semi formal“) laiškas tarptautinės vasaros stovyklos atrankos komiteto pirmininkei. Šio tipo laiško užduotyje svarbiausi keli aspektai:

Visų pirma, būtina tinkama laiško struktūra: geras kreipinys („Dear Ms Cara van Camper,“), įvadinis sakinys, kuriame nurodoma šio laiško paskirtis, o tuomet atskiri dėstymo paragrafai, kuriuose įvykdomos visos trys punktais nurodytos laiško užduotys.

Viską išdėsčius taip pat turėtų būti parašytas ir laišką užbaigiantis sakinys bei tinkamai atsisveikinta („Yours sincerely,“) ir pasirašyta (Alex Brown). Rašant laišką svarbiausia įgyvendinti skirtas užduotis, rašyti gan formaliu stiliumi, vengti trumpinių ir šnekamosios kalbos žodžių“, – komentavo „Alfa klasės“ anglų kalbos mokytojos.

Antroji užduotis:

„Antroji rašymo dalies užduotis – priežasčių ir pasekmių esė (ang. „cause and effect essay“). Nors šio tipo esė dar nėra labai įprasta VBE metu, tačiau šio tipo užduotis jau buvo pateikta egzamine pernai.

Šiuo atveju esė patogu rašyti ją suskirsčius į keturis paragrafus: įžangą, du dėstymo paragrafus (viename iš jų galėtų būti rašoma apie akademinio nesąžiningumo priežastis, kitame – apie neigiamas to pasekmes) ir trumpą apibendrinimą.

Rašant esė svarbu nepamiršti ne tik tinkamos esė struktūros, tačiau ir tinkamų jungiamųjų žodžių naudojimo, argumentų išdėstymo ir iliustravimo susijusiais pavyzdžiais. Taip pat reikėtų vengti žodžių pasikartojimo, trumpinių, šnekamosios kalbos frazių“, – nurodė specialistės.