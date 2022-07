Šeši egzaminai – šeši ir šimtukai: abiturientė Gabija pastebi švietimo sistemos problemas ir turi patarimų moksleiviams

Apie tai G.Jakelaitytė pasakojo „Žinių radijo“ laidoje „Aktualusis interviu“.

Tokių rezultatų nesitikėjo

Abiturientė laikė lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, anglų kalbos, fizikos, chemijos ir biologijos brandos egzaminus. Nors tokį skaičių egzaminų renkasi tikrai ne kiekvienas abiturientas, mergina tikino, kad visų šešių įvertinimų jai gali prireikti.

„Gal toks, pavadinkime, nereikalingiausias buvo biologijos egzaminas, nes 11-os klasės pradžioje svarsčiau, ar [rinktis] chemiją, ar chemijos inžineriją, tai biologija nebuvo privalomas dalykas. Bet aš pakankamai tolygiai ją mokiausi, ir galvojau, kad gal reikėtų išlaikyti, jei ateityje kiltų kokių nors problemų ar egzistencinių krizių.

Buvo toks planas, bet šiaip manau, kad tikrai visų egzaminų prireiks“, – aiškino abiturientė.

Tiesa, ji pati teigė tokių įspūdingų rezultatų nesitikėjusi.

„Aišku, tikėjausi, kad tie rezultatai bus geri, galbūt arti šimto, bet kad bus būtent tokie, tai nesitikėjau. Bet tiesiog, matyt, pavyko „pataikyti“ į tas vertinimo instrukcijas“, – spėjo Gabija.

Daugiausia pastangų, anot jos, pareikalavo lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminas.

„Kadangi visada yra tas nežinomybės faktorius, ypač su dabartiniu egzamino formatu, nes negali žinoti, kokia bus tema. Reikia daug skaityti, analizuoti, konspektuoti, dėlioti mintis. Tai daug darbo pareikalavęs egzaminas“, – prisipažino Gabija.

Tokius mokymosi rezultatus ji tvirtina pasiekusi pati, be korepetitorių pagalbos.

„Bet, aišku, savarankiško darbo indėlis buvo tikrai didelis. Manau, labai padėjo ankstesnių metų egzaminų persprendimas, kadangi persprendus kokių dešimties metų egzaminus galima pastebėti, kad kai kurie klausimai kartojasi, neprigalvoja kažko labai naujo pagal esamas mokymosi programas. Galbūt šis dalykas labiausiai padėjo.

Ir, žinoma, mokymasis visus 12 metų“, – teigė mergina.

Nors pamačius egzaminų rezultatus Gabiją ir aplankė džiaugsmas, ramiai laukti rudens ji tikino dar negalinti – mat pasirinko studijas užsienyje.

„Iš kitos pusės, dar šiek tiek kankina nežinomybė dėl ateities, nes dar liko interviu su universitetu, į kurį teoriškai įstojau. Iš vienos pusės – smagu, bet iš kitos supranti, kad dar laukia daug darbų“, – svarstė būsima studentė.

„Aš manau, kad studijos užsienyje yra tokios nepatogios, nes ir kalba kitokia, ir mokymosi sistema daugiau reikalaujanti, aukštesni reikalavimai, bet aš rinkausi su ta mintimi, kad aš noriu tokio iššūkio, daugiau patobulėti, dėl to ir rinkausi užsienio universitetą“, – prisipažino Mančesterio universitete besiruošianti studijuoti Gabija.

Įvertino matematikos egzamino rezultatus

Mergina pasisakė ir apie itin daug diskusijų šiemet sukėlusį matematikos egzaminą. Nors Gabija jį įveikė puikiai, visgi ji spėja, kad tam tikrų pokyčių švietime tikrai reikia.

„Aš manau, kad tų reformų tikrai reikia per visus galus. Pradėkime nuo to, kad tikrai, palyginus su kitomis šalimis, Lietuvos mokyklose matematikos savaitinis pamokų skaičius yra labai žemas – natūralu, kad jau vien dėl to mokiniai galbūt nespėja kažko įsisavinti.

Žinoma, ir kompetentingų pedagogų trūksta – iš kitos pusės, jei atlyginimai tokie maži, ne visi gali dirbti iš idėjos. Daug problemų matau, bet, žinoma, ir patys mokiniai nėra visai nekalti. Daug minčių kyla, ir šiek tiek liūdna dėl tokio procento, bet tai yra ženklas visiems, kad reikia padirbėti ir kažką labai stipriai keisti“, – svarstė šimtukininkė.

Gabija taip pat paneigė mitą, kad gerų rezultatų galima pasiekti tik nuolat sėdint prie knygų – jos teigimu, kokybiškas laisvalaikis ir poilsis moksleiviams yra tiesiog būtinas.

„Didelę mano gyvenimo dalį užima šokiai, mėgstu leisti laiką lauke, bėgioju, mėgstu vaikščioti. <...> Mėgstu skaityti, su draugais pabendrauti.

Manau, kad laisvalaikis yra būtinas, siekiant aukštesnių rezultatų, nes esu pastebėjusi, kad po tam tikro darbo laiko tas pačias užduotis sprendžiant atsiranda klaidų ne dėl to, kad kažko nemoku, o dėl to, kad tiesiog esu pervargusi.

Atsijungimas nuo mokslų padeda dėlioti mintis, išvalyti galvą ir tiesiog prisėsti prie tų problemų pailsėjus, su naujomis mintimis“, – pasakojo mergina.

Būsimiems abiturientams ji pataria dirbti nuosekliai, nepasilikti mokymosi paskutiniam mėnesiui.

„Linkėčiau dirbti nuosekliai, nepasilikti nieko paskutiniam mėnesiui, paskutinei savaitei. Žinoma, atrasti laiko poilsiui, ieškoti pagalbos, jei jos reikia. Naudokitės visais resursais, tikrai siūlau nebijoti ieškoti pagalbos, klausinėti ir, žinoma, planuoti savo laiką“, – patarė G.Jakelaitytė.