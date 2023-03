Daugiau nei 16 tūkst. abiturientų gali pasitikrinti, kaip pasiruošę matematikos egzaminui

Šiemet bandomajame matematikos pasitikrinime kviečiami dalyvauti 16520 abiturientų, rašoma Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA) pranešime spaudai.

„Labai svarbu, kad matematikos pasitikrinimo užduotis galima atlikti be didelės įtampos, pasirenkant kiekvienam abiturientui patogų laiką. Iškart gautas automatinis įvertinimas atskleidžia, ko dar reikia pasimokyti, siekiant geresnių egzamino rezultatų. Be to, bandomieji mokymosi pasiekimų pasitikrinimai didina mokinių pasitikėjimą savo jėgomis, o tai irgi svarbu ruošiantis egzaminų sesijai“, – sako Nacionalinės švietimo agentūros direktorė Rūta Krasauskienė.

Pasak jos, elektroninių pasitikrinimų efektyvumą patvirtina rezultatų statistika: abiturientai, dalyvavę bandomajame matematikos patikrinime, valstybiniame brandos egzamine vidutiniškai surenka keliais taškais daugiau, nei tie, kurie savo jėgų neišbandė.

Bandomuoju matematikos egzaminu neretai vadinamas elektroninis matematikos mokymosi pasiekimų įsivertinimo testas matematikos valstybinį brandos egzaminą pasirinkusiems abiturientams vyks kovo 14–15 d. nuo 9 iki 17 val. Jis truks 60 minučių. Testą sudarys automatiškai vertinami uždaviniai. Kiekvienas mokinys, užbaigęs testą per tam skirtą laiką, kompiuterio ekrane pamatys, kiek surinko taškų, taip pat sužinos informaciją apie galimą sprendimo būdą bei temas, kuriose jam dar reikia stiprinti savo žinias ir gebėjimus.

Pernai matematikos pasiekimų pasitikrinimo testą atliko daugiau kaip 10 tūkst. mokinių, užsiregistravusiųjų į matematikos egzaminą. Rezultatai parodė, kad mokinių surinktų taškų vidurkis buvo 10 proc. didesnis, nei praėjusių metų matematikos valstybinio brandos egzamino.