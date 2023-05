Ką J. Šiugždinienės pasitraukimas gali atnešti švietimo bendruomenei: lemtinga būtų viena sąlyga

Tuo metu naujienų portalo lrytas.lt kalbinti šios bendruomenės atstovai svarsto, kad tam tikrus švietimo sistemoje vykstančius procesus J.Šiugždinienės pasitraukimas tikrai sulėtins, tačiau kataklizmų greičiausiai nesukurs.

Nerimą kelia vienas klausimas

Lietuvos švietimo ir mokslo profesinės sąjungos (LŠMPS) pirmininkas Egidijus Milešinas tvirtino, kad kol kas nėra iki galo aišku, ar ministrė traukiasi viena, ar su visa savo komanda.

Pasak LŠMPS pirmininko, jeigu J.Šiugždinienės komanda visgi tęs pradėtus darbus, švietimo bendruomenė labai stipriai nukentėti neturėtų.

„Greičiausiai laikinai pareigas einanti teisingumo ministrė Ewelina Dobrowolska nelabai ir gilinsis į tą švietimą, o tik padės parašą ten, kur reikės. Bet jeigu kartu traukiasi visa komanda, tada nieko gero nebus, ir tikriausiai visi tie suplanuoti darbai sustos“, – portalui lrytas.lt kalbėjo E.Milešinas.

Pasak pašnekovo, jau nuo artėjančio rugsėjo mokyklas turėtų pasiekti nemažai pokyčių – tai kelia tam tikrą nerimą.

„Jei tiesa, kad po NATO susitikimo atsistatydins visa Vyriausybė, tikrai kyla abejonių, kaip čia viskas nuo rugsėjo atrodys. Bus ir ugdymo turinio atnaujinimas, startuos nauja egzaminų tvarka, ir ar tikrai neverta pradėti mąstyti, gal reformas ir įstatymų pakeitimus bent metams reikėtų atidėti, kol atsiras nauja ministerijos valdžia?“ – svarstė LŠMPS pirmininkas.

Nors ministerijos vadovybei ši profsąjunga įprastai negaili kritikos, tam tikrus J.Šiugždinienės darbus E.Milešinas vertina kaip pavykusius.

„Vienas dalykas, kuris tenkino – tiek Vyriausybės programoje buvęs įsipareigojimas, tiek ir siekis mūsų kolektyvinėje sutartyje, kad kitais metais mokytojų vidutinis darbo užmokestis kiltų iki 130 VDU. Tik tiek, kad šiemet mes pamatėme, jog pagal skaičiavimus mokytojų atlyginimai yra gerokai išpūsti, nei yra realybėje“, – pastebėjo jis.

Pasak E.Milešino, apskritai Lietuvos švietimo sistema susiduria su viena esmine problema – kas ketverius metus besikeičianti valdžia į švietimą atneša vis naujų pokyčių, kurie nesukuria stabilumo.

„Kol mes visi nesusėsime ir nesutarsime, ko mes visi norime iš švietimo, ir kad būtų stabilumas bent 20-iai metų, nesvarbu, kokia Vyriausybė ateitų, tol mokytojų trūks. Taip problema nesisprendžia“, – vertino LŠDPS pirmininkas.

Su J.Šiugždiniene bendrą kalbą rado

Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos prezidentas, KTU Inžinerijos licėjaus direktorius Dainius Žvirdauskas savo ruožtu teigė, kad mokyklų vadovų asociacija su ministre J.Šiugždiniene palaikė glaudų ryšį, todėl jos pasitraukimą vertina kaip gana skausmingą sprendimą.

Visgi, D.Žvirdausko manymu, visos svarbiausios reformos ir darbai po ministrės atsistatydinimo sugriūti neturėtų.

„Daugelį vykdomų reformų mes palaikėme, konsultavome. Apibendrinant ministrės darbą, mums nuoširdžiai gaila. Ji stiprus žmogus, labai vertinamas tarptautinėje arenoje – pats mačiau jos kalbas ir gebėjimus.

Suprantu, kad buvo nesusikalbėjimų, buvo tokia tvarka savivaldybėje, tai dabar su kolegomis ir kalbame, jog tada turėtų atsistatydinti daugybė savivaldybių narių, dalis Seimo narių, ir taip toliau“, – komentavo D.Žvirdauskas.

Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos prezidentas sutiko, kad tam tikra grėsmė pradėtoms reformoms yra iškilusi, tačiau turėtų būti suvaldyta.

„Jei dirbs viceministrų komanda, pati ministerija, turėtų būti užtikrinamas visų pokyčių tęstinumas. Tuo ir skiriasi demokratinė valstybė nuo autokratinės, kad nuo vadovo atsistatydinimo niekas nesubyra – kažkas vyksta lėčiau, bet procesai juda.

Reikia toliau kalbėti ir apie įtraukųjį ugdymą. Jo įgyvendinimas yra labai svarbus, kad nebūtų kliūčių. Nemanau, kad reikia tą stabdyti – galbūt daryti kažką lėčiau, atsižvelgiant į duomenis, teikiant pagalbą.

Svarbu neiti tokiu revoliuciniu keliu, o eiti pagal savo galimybes“, – portalui lrytas.lt sakė D.Žvirdauskas.

Kaip paveiks mokytojus?

VDU Švietimo akademijos kanclerė, profesorė Lina Kaminskienė svarstė, jog vykstančių švietimo procesų bei reformų įkarštyje pasitraukiantis ministras niekada nėra gerai.

Pasak kanclerės, tai visgi gali įnešti tam tikro chaoso.

„Visada norisi, kad būtų sklandus reformų įgyvendinimas, tam tikrų tikslų pasiekimas. Suprantama, kad pavaduojanti ministrė tikrai neturės galimybių įsigilinti į visas pradėtas veiklas, ir tai reiškia, kad labai didelė atsakomybė teks ministrės komandai – viceministrams, patarėjams.

Jiems palinkėčiau, kad tęstų visus užsibrėžtus projektus – ir su ugdymo turinio atnaujinimu, ir su kitomis veiklomis. Tuomet galbūt to chaoso bus mažiau“, – dėstė L.Kaminskienė.

Kalbėdama apie pedagogų bendruomenę po ŠMSM vadovės pasitraukimo, VDU Švietimo akademijos kanclerė pažymėjo, kad tiesiogiai ministrės atsistatydinimas mokytojų bendruomenei nepakenks, tačiau tam tikri veiksmai tikrai gali užtrukti.

„Tai yra natūralu. Su ministre ir jos komanda vyko pasitarimai, tai buvo ne tik darbo užmokesčio, bet ir kiti reikalai – mokytojų profesinis tobulėjimas, kvalifikacijos tobulinimas. Tikėtina, kad tie procesai, įvykus tokiai kaitai, tiesiog truks ilgiau, kol kažkas galės priimti galutinius sprendimus.

Tai, ko gero, ir yra didžiausia bėda – ryžtis kažkam perimti lyderystę. Bet mažai tikėtina, kad tai atsilieps mokytojų kasdienei veiklai“, – portalui lrytas.lt komentavo L.Kaminskienė.

Tiesa, VDU Švietimo akademijos kanclerė pridūrė, kad kartais tam tikra pauzė gali būti netgi naudinga.

„Kartais galbūt išlošiant laiko gali atsirasti netgi geresni sprendimai, nes yra daugiau dialogo, daugiau laiko deryboms. Bet iš esmės labai reikšmingos ir tiesioginės įtakos mokytojų darbui šis ministrės pasitraukimas neturės“, – sakė profesorė.

Patenkino prašymą

Primename, jog premjerė I.Šimonytė šios savaitės pradžioje patenkino švietimo, mokslo ir sporto ministrės prašymą trauktis iš einamų pareigų ir perdavė jį prezidentui Gitanui Nausėdai. I.Šimonytė naujo kandidato į J.Šiugždinienės pareigas teigia neskirsianti, laikinai ją pavaduos E.Dobrowolska.

Premjerė apgailestauja, kad jai nepavyko pakeisti ministrės apsisprendimo trauktis.

„Apgailestauju, kad nepavyko ministrės įtikinti tęsti pradėtus darbus iki XVIII-osios Vyriausybės įgaliojimų pabaigos, tačiau puikiai suprantu, kaip sudėtinga juos tęsti tuomet, kai didelę dalį laiko tenka skirti pasiaiškinimams, kurių neretai reikalauja tie, kurie patys negalėtų atsakyti į panašius ar gerokai rimtesnius klausimus.

Gerbdama Jurgitą, jos emocinę sveikatą, šeimą ir kitas asmenines aplinkybes, sutikau jos prašymą perduoti Prezidentui“, – akcentavo ministrė pirmininkė.

I.Šimonytė teigė naujos kandidatūros į švietimo, mokslo ir sporto ministrės pareigas neteiksianti. Laikinai šias pareigas eis teisingumo ministrė E.Dobrowolska.

„Jau esu informavusi, kad tuo atveju, jeigu Seimas nepriimtų sprendimo dėl priešlaikinių rinkimų paskelbimo iki sesijos pabaigos, pasibaigus NATO viršūnių susitikimui teiksiu Prezidentui savo atsistatydinimą, kas reikštų ir visos Vyriausybės atsistatydinimą.

Todėl kita Švietimo, mokslo ir sporto ministro kandidatūra Prezidentui teikiama nebus. Iki Vyriausybės įgaliojimų pabaigos šias pareigas laikinai siūloma eiti teisingumo ministrei Ewelinai Dobrowolskai“, – informavo premjerė.

Vyriausybės vadovė padėkojo J.Šiugždinienei už nuveiktą darbą švietimo sektoriuje.

„J.Šiugždinienės prioritetas visada buvo realūs pokyčiai švietime, o ne asmeninis patogumas ar populiarumas. Esu dėkinga už per šiuos dvejus su puse metų, bendradarbiaujant su kitomis politinėmis partijomis, Seimu, bendruomene pasiektus rezultatus, nepaisant suvokimo, kad pokyčiai švietime retai ima matytis per vieną ar net per dvi kadencijas.

Neabejoju, kad Nacionalinio susitarimo dėl švietimo nuostatos ir toliau bus švietimo politikos formuotojų kelio ženklai, kokia Vyriausybė bedirbtų“, – rašė ji.

Premjerė tikino, kad viso J.Šiugždinienės darbo Vyriausybėje metu neturėjusi „nė menkiausios progos suabejoti ministrės padorumu“.