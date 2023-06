Pasitikrinkite: skelbia preliminarius anglų kalbos egzamino atsakymus

Anglų kalbos egzaminą sudaro 4 dalys – klausymo, skaitymo, rašymo ir kalbėjimo. Kalbėjimo dalį abiturientai jau laikė balandžio 12–14 dienomis. Kiekviena egzamino dalis sudaro ketvirtadalį bendro vertinimo.

Šį egzaminą penktadienį išsprendė anglų kalbos mokytojai Lukas Rakauskas ir Jana Van Gucht.

Listening pt. 1

1 B

2 C

3 C

4 B

5 B

6 B

7 A

8 C

9 A

10 C

pt. 2

11. C

12. A

13. C

14. A

pt.3

15. C

16. B

17. G

18. F

19. D

pt. 4

20. toxic

21. soil

22. process

23. preferable

24. postpone

25. upgrade

Reading pt. 1.

26. F

27. B

28. E

29. D

Reading pt. 2.

30. permanent

31. projects

32. place

33. control

34. conflict

35. temporary

Reading pt. 3.

36. G

37. D

38. C

39. B

40. F

41. E

42. I

Reading pt. 4.

43. aware

44. manageable

45. linked

46. advancement

47. prevention

48. low

49. emphasis

50. determines

Mokytojų komentaras

Komentaru dalijasi papildomo ugdymo akademijos „Alfa klasė“ anglų kalbos mokytojai Lukas Rakauskas ir Jana Van Gucht:

„Bendrai egzaminas savo lygiu nesiskyrė nuo buvusių metų. Struktūra išlaikyta ta pati. Temos visame egzamine vėlgi pasikartojančios ir aktualios moderniame pasaulyje gyvenančiam jaunam žmogui: sportas, savanorystė, globalizacija, aplinkosauga, filmai, menas, atsinaujinanti energija, psichologija. Skaitymo ir klausymo pratimuose žodynas atitinka B2 lygio gebėjimus, tiesa, pasitaiko sąvokų ir kolokacijų, būdingesnių C1-C2 lygmeniui (pvz. veiksmažodis exacerbate).

Neįprastai daug dėmesio reikalavo pirmosios skaitymo ir klausymo užduotys, kuriose tenka atidžiai analizuoti, ieškoti detalių, parodančių kelią galimo atsakymo link. Nors užduotys pagal idėją turėjo būti lengviausios, daugeliu atvejų pirmose užduotyse stengtasi žemesnio lygio mokinius suklaidinti.

Rašymo užduotys taip pat buvo aiškios, panašios į buvusių metų užduotis. Esė dalyje mokinių prašoma aprašyti globalėjančio pasaulio įtaką gimtajai kultūrai. Čia galima pasirinkti bet kurį iš trijų minčių reiškimo būdų: cause-effect (išryškinant TIK effect dalį), for-and-against, advantages-disadvantages.

Tokio pobūdžio tekstus įžangoje dera pradėti kontroline mintimi (thesis statement), kurioje aiškiai pateikiama, kas bus nagrinėjama (už/prieš, efektai, privalumai-trūkumai).

Kiekvieną dėstymo pastraipą dera pradėti kokiu nors siejamuoju žodžiu (on the one hand, on the other hand, however, moreover, first of all ir t.t), dera nepamiršti tinkamai argumentuoti (prašoma bent dviejų argumentų), pateikti pavyzdžių. Išvadinę pastraipą vėlgi dera pradėti kokiu nors siejamuoju žodžiu (in conslusion, all in all, putting everything into consideration), apibendrinti iškeltus teiginius ir palikti vietos skaitytojo apmąstymui (food for thought).

Pusiau formalaus laiško rašymo dalyje reikėjo nepamiršti struktūrizuoti tekstą (kiekvieną prašomą punktą pradėti analizuoti naujoje eilutėje), nepamiršti kreipinio (Mr. Edwards), nepamiršti atsisveikinti, kaip yra prašoma užduotyje (Alex Brown vardu).

Įdomesnis gal tik rašymo tikslas – rašoma ne su tikslu padėkoti ir kažkur pakviesti ar užsirezervuoti vietą, bet paprašyti rekomendacinio laiško iš buvusio vadybininko.

Šių metų rezultatai, tikėtina, bus geresni nei praėjusių metų, kadangi egzaminas ypatingų iššūkių sukelti neturėjo“.

Egzaminų sesija baigsis birželio 27 d. muzikologijos mokykliniu egzaminu. Pagrindinės egzaminų sesijos rezultatus planuojama paskelbti iki liepos 13 d.

Pakartotinė brandos egzaminų sesija vyks birželio 28 d. – liepos 13 d. Jos rezultatai bus paskelbti ne vėliau kaip iki liepos 17 d.