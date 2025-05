Mokyklų vadovai palaiko ŠMSM sprendimą trumpinti mokslo metus: vyksta ugdymo proceso imitacija

„Visi, taip pat ir ministrė, supranta, kad tas mokslo metų trumpinimas iš esmės nėra geras sprendimas, bet susidarius tokioms sąlygoms dėl egzaminų vertinimo visų tų procedūrų, vyksta nenormali situacija, vyksta imitacija ugdymo proceso, elementarus nesaugumas“, – Eltai sakė Dainius Žvirdauskas.

„Visa šita situacija yra paveldėta, nes, tarkime, egzamino pirmosios dalys atsirado, po to – antrosios, vienuoliktokų tie buvę tarpiniai įvertinimai. Tai buvo daroma, siekiant gerinti mokinių pasiekimus, bet buvo neįvertinta ta aplinkybė, kad mokykloms milžiniškai didėja krūvis visoms egzaminų vykdymo procedūroms. Ir jeigu reikalingi mokytojai ir vertinimuose, ir vykdymuose kitur, tai su kitais vaikais jie negali dirbti“, – aiškino asociacijos vadovas.

Tiesa, D. Žvirdauskas pripažįsta, jog mokslo metų sutrumpinimas savaite nepadės išspręsti visų susikaupusių problemų, bet to, pasak Mokyklų vadovų asociacijos lyderio, stabilizavus ugdymo bei egzaminų vykdymo procesą, vertėtų iš naujo persvarstyti mokslo metų trukmės klausimą.

„Čia yra ir žmonių, ir patalpų klausimas. Šitas mokslo metų trumpinimas – jis yra susijęs pagrinde su ugdymo organizavimu birželio mėnesį. Ta savaitė, kuria trumpėja, tik iš dalies sprendžia patį ugdymo organizavimą, o ateityje, kiek man teko girdėti, ministerija tęs diskusijas ir darys viską, kad optimizuotų patį ugdymo procesą“, – aiškino D. Žvirdauskas.

„Tikrai diskusija dėl mokslo metų trukmės bus tęsiama ir diskutuojama. Ministerija puikiai žino, kad mes ir dabar buvome vos vidurkyje mokslo metų trukmės, lyginant su visa Europa. Jeigu savaite mes patrumpiname, reiškia, mes jau žemiau vidurkio liekame“, – pridūrė jis.

Tiesa, asociacijos vadovas neatmeta ir galimybės vėliau ne tik grąžinti dabartinę mokslo metų trukmę, bet ją dar ir pailginti.

„Ją grąžinti tai tikrai reikėtų, o dėl kito pailginimo turėtų diskutuoti ekspertai, asociacijų atstovai. Mokyklų žmonės: mokytojai, vadovai, kurie nuolat dirba šitą darbą, sako, kad jau raudonuoja lemputė, kad tai yra blogai, o va švietimo ekspertai, kurie ne visuomet turbūt būna mokykloje, nejaučia iki galo realijų“, – Eltai sakė jis, akcentuodamas, jog sunku nuspėti, kaip situacija pasikeis, įvedus šiuos pokyčius, tačiau ko nors esą būtina imtis.

„Tie priimti sprendimai nebuvo turbūt iki galo išdiskutuoti ir nebuvo galvojama apie pasekmes. Čia vyksta toks kaip edukacinis inžineringas – nežinome, kas ir kaip po to bus. Yra bandymas, kurį dėl egzaminų reformos vertinčiau kaip nelabai sėkmingą, nors idėją aš palaikiau ir ji labai gera idėja yra, bet dabar mes negalime nekoreguoti“, – teigė D. Žvirdauskas.

Kaip skelbta anksčiau, trečiadienį ŠMSM paskelbė apie sprendimą savaite sutrumpinti mokslo metus 5–10 klasių mokiniams. Toks sprendimas buvo priimtas, remiantis moksleivių bei profesinių sąjungų atstovų išsakytais argumentais bei pozicija, jog ilgesni mokslo metai neturi įtakos moksleivių rezultatams.

Pasak ministerijos, „sutaupyta“ savaitė 5–10 klasėms bus pridedama prie pamokų, skirtų konsultacijoms. Šis laikas taip pat galės būti išnaudojamas įvairioms pilietiškumo veikloms, neformaliam švietimui ar šaulių stovykloms.

Nepaisant trumpinamų mokslo metų, pedagogų darbo užmokestis ir krūvis liks nepakitęs.

ELTA primena, kad apie mokslo metų trumpinimą diskutuojama jau kurį laiką. Kovą Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga (LŠDPS) kreipėsi į ŠMSM bei Vyriausybę, prašydama sutrumpinti mokslo metus pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas bent iki birželio 10 dienos.

Profsąjungos teigimu, per pastaruosius aštuonerius metus net keletą kartų prailginta ugdymo proceso trukmė, tikintis, kad dėl to pagerės Lietuvos moksleivių pasiekimai, lauktų rezultatų nedavė. Taip pat akcentuota, jog birželį tiek mokytojai, tiek moksleiviai turėtų būti visą savo dėmesį sutelkę į valstybinius brandos egzaminus. Be to, pažymėta, jog šiuo laikotarpiu pedagogams gerokai padidėja darbo krūvis.

Šiuo metu pradinukai mokosi iki birželio 9-osios, o 5–10 klasių mokiniai – iki birželio 23 dienos.