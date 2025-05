ŠMSM: mokslo metų trumpinimas – pirmas žingsnis, sprendžiant įtempto birželio klausimą

„Po ilgų diskusijų su mokytojų profesinėmis sąjungomis, su mokinių sąjunga, su mokyklų vadovų asociacija priėmėme sprendimą viena savaite trumpinti mokslo metus (…) 5–10 klasių moksleiviams. Tai reiškia, kad kitais metais mokslo metai 5–10 klasių moksleiviams baigsis birželio 15 d.“, – trečiadienį žurnalistams sakė ministrė.

„Suprantame, kad 5 dienų trumpinimas mokslo metų tikrai neišspręs mūsų įtempto birželio mėnesio, ir tai yra pirmas žingsnis, sprendžiant šias problemas, todėl akcentuojame, kad kompleksiškai turime pereiti prie birželio mėnesio efektyvesnio organizavimo tiek pamokų, tiek egzaminų“, – pridūrė ji.

Toks sprendimas buvo priimtas, remiantis moksleivių bei profesinių sąjungų atstovų išsakytais argumentais bei pozicija, jog ilgesni mokslo metai neturi įtakos moksleivių rezultatams.

Egzaminų tvarkos keisti kol kas neketina

Nors mokyklų vadovai užsimena, jog reikėtų ne trumpinti mokslo metus, o keisti egzaminų tvarką, ministrė sako, jog kol kas to daryti neplanuojama, mat tai prieštarautų teisės aktams, numatantiems, jog tvarka gali būti keičiama likus ne mažiau nei 2 metams iki egzaminų.

„Tikrai diskutavome, kalbėjome ir su mokyklų vadovų asociacija, buvome susitikę ir su Švietimo skyrių vadovais, su politikais, kurie kuruoja švietimo sritis – akcentavau, kad pačios egzaminų vykdymo tvarkos ir struktūros mes negalime keisti dėl tam tikrų teisinių aspektų. Mus tai įpareigoja teisės aktai, kurie nustato, kad egzaminų vykdymą, organizavimą ir pačią struktūrą mes galime keisti tik prieš dvejus metus“, – aiškino ministrė.

„Tačiau, kaip ir minėjau, mokslo metų trumpinimas yra tik pirmas žingsnis, siekiant sureguliuoti visą egzaminų laikymo sistemą, mokymosi krūvius tuo metu kitoms klasėms, na ir egzaminų laikymą atostogų metu“, – pridūrė ji.

Papildomos atostogų dienos bus skiriamos neformaliam ugdymui bei konsultacijoms

Pasak ministerijos, „sutaupyta“ savaitė 5–10 klasėms bus pridedama prie pamokų, skirtų konsultacijoms. Šis laikas taip pat galės būti išnaudojamas įvairioms pilietiškumo veikloms, neformaliam švietimui ar šaulių stovykloms.

„Akcentuojame, kad sutaupytą savaitę 5–10 klasių moksleiviams bus siūlomos tam tikros veiklos: tiek neformalaus švietimo, tiek pilietiškumo ugdymo užsiėmimai, bet taip pat tos sutaupytos savaitės valandos bus skiriamos mokinio pagalbai, konsultacinėms valandoms, individualiems ugdymo poreikiams tenkinti“, – trečiadienį kalbėjo ministrė.

Pasak ministrės, svarstoma, jog viena šių veiklų galėtų tapti ir Šaulių sąjungos stovyklos, apie kurias jau buvo užsiminta anksčiau.

„Tai galėtų būti (…) ir tam tikros stovyklos, galbūt bendradarbiaujant su Šaulių sąjunga“, – sakė R. Popovienė.

Mažinamas užduodamų namų darbų krūvis

Pasak ministrės, tvirtinant ugdymo planus 2025, 2026 ir 2027 metams, daug dėmesio buvo skirta moksleiviams tenkančio krūvio ir užduodamų namų darbų kiekio mažinimui.

„Tvirtinant bendruosius ugdymo planus mes taip pat atkreipėme dėmesį ir į mokinių sąjungos išsakytus pastebėjimus dėl mokymosi krūvio ir dėl skiriamų namų darbų krūvio mažinimo“, – aiškino R. Popovienė.

„Bendruosiuose planuose mes apibrėžėme rekomendacinį laiką, kiek mokinys galėtų maksimaliai praleisti laiko, atlikdamas namų darbus. Pagal skirtingas ugdymo programas yra pasiūlyta viršutinė laiko, skirto namų darbams atlikti, riba (…), todėl labai kviečiame atkreipti dėmesį tiek mokytojus, tiek mokyklų vadovybę, kad iš tiesų būtų peržiūrėtas mokymosi krūvis ir namų darbų užduočių skyrimas“, – sakė ji.

Anot ministrės, norima sureguliuoti ir laiką, kurį moksleiviai praleidžia prie ekranų, ruošdami namų darbus.

„Tai derindami kreipiame dėmesį ir į mokinių sveikatą, emocinę sveikatą, akcentuojame, kad reguliuodami tas normas, turime atkreipti dėmesį, į tai, kiek vaikai praleidžia per dieną laiko prie ekranų, naudodamiesi skaitmeninėmis platformomis“, – sakė R. Popovienė.

Pedagogų darbo krūvis ir darbo užmokestis nesikeis

Ministrė pažymi, jog nepaisant trumpinamų mokslo metų, pedagogų darbo užmokestis ir krūvis liks nepakitęs.

„Akcentuojame, kas yra svarbiausia, kad pedagogų darbo užmokestis ir darbo krūvis neturi nukentėti ir kontaktinės valandos išliks, paskirstant per visus metus, kaip ir akcentuoju, organizuojant konsultacijas ar kitus užsiėmimus, skirtus mokinio pagalbai“, – aiškino ŠMSM vadovė.

ELTA primena, kad apie mokslo metų trumpinimą diskutuojama jau kurį laiką. Kovą Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga (LŠDPS) kreipėsi į ŠMSM bei Vyriausybę, prašydama sutrumpinti mokslo metus pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas bent iki birželio 10 dienos.

Profsąjungos teigimu, per pastaruosius aštuonerius metus net keletą kartų prailginta ugdymo proceso trukmė, tikintis, kad dėl to pagerės Lietuvos moksleivių pasiekimai, lauktų rezultatų nedavė. Taip pat akcentuota, jog birželį tiek mokytojai, tiek moksleiviai turėtų būti visą savo dėmesį sutelkę į valstybinius brandos egzaminus. Be to, pažymėta, jog šiuo laikotarpiu pedagogams gerokai padidėja darbo krūvis.

Šiuo metu pradinukai mokosi iki birželio 9-osios, o 5–10 klasių mokiniai – iki birželio 23 dienos.