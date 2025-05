V. Čmilytė-Nielsen: stebina socialdemokratiškos ministrės siūlymas trumpinti mokslo metus

„Mokslo metai buvo ilginami dėl didelio krūvio. Buvo manoma, kad būtų teisingiau išdėlioti tas pamokas, krūvį į šiek tiek ilgesnius mokslo metus. Trumpinant juos, kyla klausimas, ar vaikai, moksleiviai laisvu laiku, vasarą, tomis atsilaisvinusiomis savaitėmis turės prieinamas stovyklas, turės veiklas“, – penktadienį „Žinių radijui“ teigė V. Čmilytė-Nielsen.

„Mane, galbūt, šiek tiek stebina iš socialdemokratiškos ministrės ateinantis pasiūlymas. Kalbant apie galimybes visiems vaikams – ta nelygybė labiau pasijus. Tie tėvai, kurie turės galimybę leisti savo vaikus į įvairias veiklas, jų, matyt, nelabai palies. Bet mes suprantame, kad kuo ilgesnės yra vasaros atostogos, tuo labiau pasijaučia, kad galimybės pas žmones yra skirtingos“, – akcentavo ji.

Trečiadienį ŠMSM paskelbė apie sprendimą savaite sutrumpinti mokslo metus 5–10 klasių mokiniams. Toks sprendimas buvo priimtas, remiantis moksleivių bei profesinių sąjungų atstovų išsakytais argumentais bei pozicija, jog ilgesni mokslo metai neturi įtakos moksleivių rezultatams.

Pasak ministerijos, „sutaupyta“ savaitė 5–10 klasėms bus pridedama prie pamokų, skirtų konsultacijoms. Šis laikas taip pat galės būti išnaudojamas įvairioms pilietiškumo veikloms, neformaliam švietimui ar šaulių stovykloms.

Nepaisant trumpinamų mokslo metų, pedagogų darbo užmokestis ir krūvis liks nepakitęs.

ELTA primena, kad apie mokslo metų trumpinimą diskutuojama jau kurį laiką. Kovą Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga (LŠDPS) kreipėsi į ŠMSM bei Vyriausybę, prašydama sutrumpinti mokslo metus pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas bent iki birželio 10 dienos.

Profsąjungos teigimu, per pastaruosius aštuonerius metus net keletą kartų prailginta ugdymo proceso trukmė, tikintis, kad dėl to pagerės Lietuvos moksleivių pasiekimai, lauktų rezultatų nedavė. Taip pat akcentuota, jog birželį tiek mokytojai, tiek moksleiviai turėtų būti visą savo dėmesį sutelkę į valstybinius brandos egzaminus. Be to, pažymėta, jog šiuo laikotarpiu pedagogams gerokai padidėja darbo krūvis.

Šiuo metu pradinukai mokosi iki birželio 9-osios, o 5–10 klasių mokiniai – iki birželio 23 dienos.