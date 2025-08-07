Nuo pamokų kieme iki mokyklos, kurioje svarbus kiekvienas – Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos vadovės kelias

„Niekada neturėjau plano B“
J. Lazdauskienė pasakoja, kad kiek save pamena, niekada neturėjo plano B – mokytojavimas buvo vienintelis kelias, kuriuo ji norėjo eiti.
„Mokytoja buvau dar tada, kai niekas manęs taip nevadino. Kiemas virsdavo mokykla, draugai – mokiniais. Net vyresni vaikai sutikdavo lankyti mano „pamokas“. Jas ruošdavau labai rimtai – planuodavau veiklas, reikmenis, daugiaaukščio laiptinėje rengdavome darbelių parodas“, – apie savo kelią švietimo link pasakoja J. Lazdauskienė.
Dirbti mokytoja J. Lazdauskienė norėjo pradėti kuo greičiau, tad mokykloje įsidarbino vos baigusi mokyklą, o pedagogikos studijas tęsė neakivaizdžiai. Po penkiolikos metų praleistų klasėje su mokiniais, ji tapo direktoriaus pavaduotoja ugdymui, o dar po aštuonerių – direktore.
„Esu čia, kur norėjau, kur svajojau būti. Čia save atradau ir jaučiuosi laiminga. Kiekviena diena pilna klausimų, atradimų ir mažų pergalių. Mokykla – tai žmonės. Ir visi jie svarbūs: mokiniai, mokytojai, tėvai. Bet mokytojas yra būtent tas žmogus, kuris sukuria erdvę būti visiems“, – sako ji.
Ji didžiuojasi, kad „Šaltinio“ progimnazijoje dirba daug žmonių, kurių krūtinėse plaka tikro mokytojo širdis ir jie moka išklausyti, padrąsinti, būti šalia, su mokiniais kartu tiek juoktis, tiek liūdėti.
Mokykla, kuri juda pirmyn
J. Lazdauskienės vadovaujama „Šaltinio“ progimnazija šiandien – viena pažangiausių Lietuvoje. Tačiau, pabrėžia vadovė, pažanga – tai ne tik inovatyvūs projektai, bet ir gebėjimas nesustoti, klausti, bandyti ir ieškoti.
„2010 metais mūsų mokykla buvo atrinkta kaip viena iš šešių pilotinių Lietuvos mokyklų, turėjusių kurti ir išbandyti inovatyvius metodus bei informacinių technologijų diegimą pradiniame ugdyme. Tai buvo mūsų kelionės į modernią mokyklą pradžia. Daug mokėmės – vieni iš kitų, vieni su kitais. Galiausiai mūsų patirtis pateko net į UNESCO leidinį“, – sako J. Lazdauskienė.
Šiandien „Šaltinio“ progimnazijoje apstu įdomių projektų: nuo ekologinių iniciatyvų ir apdovanojimų iki kasmetinių STREAM savaičių, kai visa mokykla tampa vienu dideliu tyrinėjimų ir kūrybos lauku. Daug dėmesio skiriama ir vaikų verslumui ugdyti: čia veikia antreprenersytė klasė, moksleiviai įgyvendina savo idėjas. Pavyzdžiui, mokiniai sukūrė papuošalus iš senų pieštukų gaminančią bendrovę „PerPiešk“, kurioje dera tiek verslumas, tiek rūpestis gamta.
Įtraukusis ugdymas – jau 30 metų
Tauragės mokykloje gyvos ne tik naujovės, bet ir tradicijos. Pučiamųjų instrumentų orkestras čia veikia virš 60 metų, o visi pradinukai – daugiau nei dešimtmetį mokomi žaisti šachmatais.
„Tikrai nedaugelis Lietuvos mokyklų galėtų pasigirti, kad visi pradinių klasių mokytojai geba – bent minimaliai – žaisti šachmatais ir juos panaudoti pamokose. O mes galime!“, – džiaugiasi J. Lazdauskienė.
Mokykla išsiskiria ir tuo, kad įtraukusis ugdymas, kuris visose Lietuvos mokyklose įvestas tik pernai, čia taikomas jau 30 metų.
„Žodžiai „svarbus kiekvienas vaikas“ mūsų mokykloje turi realų gyvenimą. Mūsų įtraukiojo ugdymo kelionėje netrūko ir laimės ašarų, ir iššūkių, bet stengiamės nuoširdžiai visiems padėti. Dabar savo patirtimi dalinamės su mokytojais iš visos Lietuvos. Ir darome tai su džiaugsmu – nes mums rūpi kiekvienas vaikas ir mokytojas“, – sako J. Lazdauskienė.
Vadovė, kuri dalijasi
Bendradarbiavimas vardan geresnio švietimo visoje Lietuvoje – J. Lazdauskienės kasdienybė. Ji aktyviai veikia už mokyklos ribų: yra šalies progimnazijų asociacijos tarybos pirmininkė, iniciatyvių mokyklų klubo tarybos narė, švietimo įstaigų vadovų profesinės sąjungos valdybos narė bei Tauragės filialo pirmininkė.
Be to, ji ir pradedančiųjų vadovų mentorė, veda mokymus, rengia kvalifikacijos kėlimo programas pedagogams, dirba prie įvairių švietimo projektų. Galiausiai, vadovė priklauso Švietimo vadovų klubui, kurį įkūrė organizacijos „Švietimas #1“ ir „Lietuvos Junior Achievement“.
„Tai kur kas daugiau nei profesinė bendruomenė. Tai erdvė, kurioje jautiesi suprastas, kur dingsta vienatvė, dažnai lydinti mokyklos vadovą. Tai bendrystė su tais, kurie renkasi ne patogesnį, bet prasmingesnį kelią. O klube užgimusios idėjos virsta realiais pokyčiais. Pavyzdžiui, po vieno iš susitikimų pradėjome kurti platformą, kuri supaprastins ir skaitmenizuos darbuotojų saugos ir sveikatos procesus“, – sako J. Lazdauskienė.
Pasigenda tęstinumo
Paklausta, ką reikėtų daryti, kad Lietuvos švietimas taptų vienu geriausių Europoje, J. Lazdauskienė teigia, kad šalies sistema yra pernelyg orientuota į projektus.
„Esu švietime 40 metų ir tenka pastebėti, kad įgyvendinus projektą, net tada, kai jo rezultatai pasiteisina, jis yra tiesiog nutraukiamas. O tada, praėjus keleriems metams, kitu pavadinimu darome vėl tą patį ar kažką panašaus. Pavyzdžiui, neseniai buvo pristatyta, kad nuo 2024 m. pradiniame ugdyme įvedama informatika. Bet mūsų mokykla tai pilotavo jau 2010-aisiais. Kodėl tai neperėjo į sistemą? Kodėl viską pradedame iš naujo?“, – klausia J. Lazdauskienė.
Pasak jos, kol Lietuvos švietimo sistema išliks projektine, geriausių rezultatų tikėtis neturėtume: „Pokyčiai reikalingi, bet būtinas ir pasiteisinusių dalykų tvarumas, tęstinumas, net ir keičiantis vyriausybėms.“
Mūsų stiprybė – mokytojai
Nepaisant tęstinumo stokos, J. Lazdauskienė Lietuvos švietime mato daug pozityvių dalykų ir tiki, kad turime apie juos kuo daugiau kalbėti.
„Mane džiugina, kad mokyklose vis dažniau kalbama apie psichologinį saugumą, emocinį raštingumą, apie tai, kaip jaučiasi mokinys ir mokytojas. Būti pažangia valstybe, kurioje visi piliečiai svarbūs, mums leidžia įtraukiojo ugdymo plėtra, apimanti kiekvieną vaiką. Pakankamai stiprus yra mokytojų profesinis tobulėjimas. Svarbu, kad mokytojai, mokyklų vadovai gebėtų teisingai atsirinkti reikiamas programas ir mokytųsi nuosekliai, be įtampos, derindami darbo, mokymosi ir laisvalaikio balansą“, – sako J. Lazdauskienė.
Kaip pagrindinę Lietuvos stiprybę vadovė išskiria mokytojus. Dauguma jų, pasak J. Lazdauskienės, motyvuoti, profesionalūs, vis dažniau įsitraukiantys į tarptautines programas, gebantys mokytis ir augti kartu su savo mokiniais.
Motyvuoja žmonės ir truputėlis chaoso
Būtent smalsūs, kūrybingi, atsakingi ir iniciatyvūs žmonės yra tai, kas labiausiai įkvepia J. Lazdauskienę jos darbe.
„Mane motyvuoja momentai, kai akys sužiba nuo naujos idėjos, kai gimsta netikėti sprendimai, kai kartu sakome: „Bijau! Bet kartu galime!“, – sako ji.
Tuo pačiu ji teigia negalinti ilgai gyventi be iššūkių, kurie verčia pasitempti, bei atsakingos laisvės.
„Savo darbe galiu nuolat būti mokymosi, augimo, atradimų kelyje. Taip pat man patinka ir šioks toks chaosas, ir mano idėjų knygelė, kurioje laikas nuo laiko netyčia įsimeta kavos dėmė – kaip mažas priminimas, kad darbas gali būti rimtas, ir žaismingas vienu metu“, – šypsosi J. Lazdauskienė.
Kitiems švietimo lyderiams ji pataria nesistengti padaryti visų darbų iki galo, nes tai – remiantis pačios vadovės patirtimi – neveikia. Užtat J. Lazdauskienė siūlo niekada neapleisti savo vidinio vaiko, būti smalsiems, drąsiems, leisti idėjoms žaisti, žmonėms – klysti, o sau – kvėpuoti.
„Na, o tiems, kurie svarsto apie karjerą švietime, galiu pasakyti – jei ieškai prasmės, nori kurti, augti pats ir auginti kitus – pirmyn į mokyklą! Vaikai tavęs laukia, o dažnai net ieško. Čia pamirši nuobodžiavimą, patirsi laviną emocijų, išgirsi daug klausimų, ne visada turėsi atsakymus, bet galėsi juos rasti. Čia būsi apsuptas smalsių, įdomių žmogučių, kuriems tu gali tapti labai svarbiu – tai nuostabus jausmas. Tik įspėju: tavo širdis čia gali prisirišti ir tu gali čia likti ilgam – 40-čiai metų, o gal ir ilgiau“, – sako J. Lazdauskienė.
Švietimas numeris vienasTauragėĮtraukusis ugdymas
Rodyti daugiau žymių