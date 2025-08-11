Lietuvos mokyklų vadovams atverta nemokama teisės klinika

Teisės klinika veiks kaip platforma, kurioje valstybinių mokyklų direktoriai ir pavaduotojai galės registruotis nemokamoms profesionalų konsultacijoms įvairiais teisiniais klausimais apie darbo santykius, vidaus dokumentus, sutarčių rengimą, duomenų apsaugą, viešuosius pirkimus ir kt.
„Stipri mokyklų vadovų lyderystė yra būtina, kad Lietuvos švietimas taptų vienu geriausių Europoje. Tačiau daugeliui vadovų trūksta galimybės gauti profesionalią teisinę pagalbą įgyvendinant inovatyvias ugdymo idėjas ar sprendžiant kitus klausimus. Ši klinika padės mokyklų vadovams greičiau ir paprasčiau gauti atsakymus ir susitelkti į pagrindinį jų tikslą – kokybišką ugdymą“, – teigia Laura Masiliauskaitė, „Švietimas #1“ vadovė.
Priklausomai nuo mokyklų vadovams iškilusio teisinio klausimo pobūdžio, atitinkamas teisės specialistas suteiks nuotolinę konsultaciją. Ekspertinę pagalbą neatlygintinai teiks advokatų kontora „Cobalt“. Ateityje tikimasi iniciatyvą plėsti ir prijungti prie jos daugiau advokatų kontorų.
„Esame įsitikinę, kad švietimas yra kertinis visuomenės augimo, pažangos ir ilgalaikės gerovės pagrindas. Mokyklų vadovai kasdien priima svarbius sprendimus, kurie daro įtaką ne tik ugdymo kokybei, bet ir visos bendruomenės raidai. Suprasdami jų atsakomybės mastą ir teisinius iššūkius, su kuriais jie susiduria, jaučiame pareigą prisidėti savo kompetencijomis. Dalyvaudami šioje iniciatyvoje siekiame ne tik dalintis teisinėmis žiniomis, bet ir prisidėti prie aplinkos, kurioje mokyklų vadovai jaučiasi labiau palaikomi ir pasirengę drąsiai spręsti kasdien kylančius iššūkius“, – sako Rasa Mikutienė, „Cobalt“ asocijuotoji partnerė.
Registruotis į nemokamas konsultacijas valstybinių mokyklų direktoriai ir pavaduotojai gali čia.
švietimasŠvietimas numeris vienasTeisės klinika
