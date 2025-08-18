Paįstrio gimnazijos vadovė: mokykloje kiekviena diena gali palikti žymę kažkieno gyvenime

„Nuo pat jaunystės mane traukė darbas su vaikais ir jaunimu, tad baigiau Vilniaus pedagoginį institutą ir pasirinkau matematikos mokytojos profesiją. Norėjosi dalintis žiniomis, dirbti su jaunimu ir augti kartu su mokyklos bendruomene“, – savo karjeros pradžią prisimena G. Kubilienė.
Dirbdama mokytoja, ji netrukus įgijo vadovavimo patirties – tapo direktoriaus pavaduotoja ugdymui, o po to perėjo į gimnazijos vadovės poziciją.
„Man svarbu jausti, kad mano darbas turi prasmę, kad galiu padėti kurti aplinką, kurioje kiekvienas jaučiasi svarbus ir reikalingas. O labiausiai mane motyvuoja žmonės – mokiniai, mokytojai, tėvai, su kuriais kartu kuriame gimnaziją kaip gyvą, saugią, augančią bendruomenę“, – sako vadovė.
Ji pabrėžia, kad be stiprių tarpusavio santykių su mokyklos nariais ir ją supančiais žmonėmis gimnazijai tobulėti būtų sudėtinga: „Pokyčiai įvyksta tada, kai pasitikime vieni kitais, girdime bendruomenę ir kartu ieškome sprendimų.“
Nuoseklus bendras darbas aukštesnės kokybės link
Būtent bendruomenės telkimą G. Kubilienė įvardija kaip vieną reikšmingiausių Paįstrio Juozo Zikaro gimnazijos pasiekimų.
„Mūsų gimnazija vis labiau atsiveria bendruomenei, auga mokinių įsitraukimas į sprendimų priėmimą, o mokytojų bendradarbiavimas tampa kertine mūsų mokyklos kultūros dalimi“, – pažymi vadovė.
Bendradarbiavimo ir nuoseklaus darbo dėka gimnazijai pavyko stipriai pagerinti ugdymo kokybę.
„Vienas reikšmingiausių etapų buvo dalyvavimas Kokybės krepšelio projekte, kuris paskatino kryptingai stiprinti mokinių pasiekimus ir ugdymo kokybę. Gimnazija aktyviai įsitraukusi ir į „Tūkstantmečio mokyklų“ projektą, kurio pagalba kuriame šiuolaikišką, įtraukiančią ir kiekvienam mokiniui palankią ugdymo(si) aplinką“, – pasakoja G. Kubilienė.
Kai kiekvienas vaikas atranda savo stiprybes
Nuoseklus ugdymo kokybės kėlimas leidžia gimnazijos mokiniams tobulėti ir džiaugtis aukštais rezultatais.
„Matau, kaip vis daugiau vaikų atranda savo stipriąsias puses, drąsiai dalyvauja, siekia tikslų ir patiria džiaugsmą iš pasiekimų. Praėjusiais mokslo metais dvi mūsų penktokės laimėjo prizines vietas lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos krašto olimpiadose – tai rodo ne tik jų gabumus, bet ir mokytojų profesionalumą bei sistemingą ugdymo kokybę“, – dalijasi ji.
Be to, Paįstrio Juozo Zikaro gimnazijos mokiniai aktyviai dalyvauja sporto, kūrybinėse veiklose, konkursuose, tarptautiniuose projektuose. Gimnazijoje veikia skautų organizacija, rengiamos stovyklos, įrengtas sensorinis kambarys.
Ateities planuose – ekonomikos ir verslumo pagrindų integracija į pradinį ugdymą bei pokyčiai, susiję su telefono naudojimo ribojimu pertraukų metu. „Norime kurti dar gyvesnę ir labiau bendraujančią bendruomenę“, – pažymi G. Kubilienė.
Tęsiamas ir darbas Tūkstantmečio mokyklų projekte, orientuotas į mokytojų profesinį tobulėjimą, įtraukų ugdymą ir šiuolaikines ugdymo aplinkas.
Auganti lyderystė
G. Kubilienė nuolat stengiasi tobulėti ir pati. Ji yra prisijungusi prie Švietimo vadovų klubo, kuriame organizacijos „Švietimas #1“ ir „Lietuvos Junior Achievement“ vienija pažangiausius Lietuvos švietimo lyderius.
„Čia galima atvirai pabendrauti, keistis idėjomis, dalyvauti praktiniuose mokymuose, kurie padeda kritiškai permąstyti savo lyderystės stilių. Išmokau naujų strategijų, ypač susijusių su komandos telkimu, vidinės motyvacijos stiprinimu, kultūros kūrimu organizacijoje. Dalis įžvalgų jau pritaikytos gimnazijoje – tiek planuojant pokyčius, tiek kasdienėje vadyboje“, – sako G. Kubilienė.
Ko trūksta Lietuvos švietimui?
Paklausta, ko švietimui trūksta labiausiai, G. Kubilienė teigia, kad tai – didesnis pasitikėjimas mokyklomis ir pedagogais.
„Reikia suteikti daugiau laisvės kurti, prisitaikyti prie konkrečios bendruomenės poreikių ir ugdymą padaryti gyvą, prasmingą. Taip pat būtina stiprinti mokytojo profesijos prestižą. Be motyvuotų, augančių ir įkvėptų mokytojų nebus ir stipraus švietimo“, – sako ji.
G. Kubilienė ragina žmones, jaučiančius pašaukimą mokyti, nedvejoti ir išbandyti šią profesiją.
„Jei ieškote prasmingo darbo, galimybės prisidėti prie jaunų žmonių augimo, kurti vertę savo aplinkai – tai ta vieta. Taip, tai nėra lengvas kelias, bet tai kelias, kuriame kiekviena diena gali palikti žymę kažkieno gyvenime“, – sako vadovė.
švietimasPanevėžysPaįstrio Juozo Zikaro mokykla
