Vilniaus darželiuose dar tebėra 800 laisvų vietų

Pasak savivaldybės, daugiausia laisvų vietų šiuo metu tebėra Žirmūnų, Naujininkų, Lazdynų, Grigiškių, Viršuliškių ir Justiniškių seniūnijose.
„Nuolat stebime darželių vietų paklausą ir reaguojame į augantį poreikį – esant galimybei skiriame finansavimą naujų grupių steigimui – ypač tose seniūnijose, kuriose paklausa nuolat didėja. Renovuojame jau esamus darželius ir statome ar ruošiamės naujų ugdymo įstaigų statyboms“, – pranešime teigė Vilniaus vicemerė Donalda Meiželytė.
Savivaldybės duomenimis, šiemet sostinės darželiuose ir mokyklų priešmokyklinėse grupėse bus ugdoma apie 27 tūkst. vaikų. Daugiau nei trys ketvirtadaliai mažųjų vilniečių lankys valstybines ikimokyklinio ugdymo įstaigas, dar virš 7 tūkst. – privačius darželius ar mokyklas.
Daugiausiai laukiančių vietos darželyje vaikų yra Verkių, Pilaitės, Naujosios Vilnios, Pašilaičių, Fabijoniškių seniūnijose.
