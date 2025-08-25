Likus savaitei iki mokslo metų pradžios – R. Popovienės žinia

Anot ministrės, pastaraisiais metais švietimo bendruomenė jau įprato rugsėjį pasitikti laukiant pokyčių ar įvairių reformų, tačiau dabar, tikino ji, svarbu pabaigti sutvarkyti „anksčiau atliktų reformų pasekmes“.
Pirmiausia, R.Popovienės teigimu, bus stengiamasi visas mokyklas aprūpinti jau išleistais vadovėliais.
„2025 metų biudžete vadovėliams yra numatyta 25 mln. eurų, bet kad būtų galima patenkinti visą poreikį, papildomai šiemet skyrėme dar 10 mln. eurų.
Šiemet leidyklos jau išleido 34 planuotus vadovėlius, iki šių metų pabaigos ketina išleisti dar 9, o 2026 m. – dar 19 vadovėlių“, – pristatė ministrė.
Taip pat, tęsė R.Popovienė, iki spalio mėnesio mokyklas pasieks ir daugiau kaip 16 tūkst. nešiojamų kompiuterių. Taip pat dvejiems metams pratęsiamas padidintas apmokėjimas mokytojams, dirbantiems pagal atnaujintas ugdymo programas.
Kaip teigė ŠMSM vadovė, šiais mokslo metais didžiulis dėmesys bus skiriamas emociniam saugumui ugdymo įstaigose.
„Prieš naujus metus mokyklos gaus specialistų parengtas rekomendacijas klasių vadovams apie klasių vadovų vaidmenį, kuriant saugią, palaikančią klasės aplinką, ypač tai, ką reikėtų aptarti būtent pirmųjų pamokų metu.
Tai – klasės taisyklės, susitarimai, klasės mikroklimato kūrimas, patyčių prevencija“, – dėstė R.Popovienė.
Stiprins emocines kompetencijas, pilietiškumą
Netrukus taip pat planuojama pasirašyti bendradrabiavimo sutartį su Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) dėl emocinės gerovės stiprinimo mokyklose, siekiant gerinti ir psichikos sveikatos paslaugų prieinamumą.
„Kartu su SAM parengsime ir bendrą priemonių planą, kuriuo kartu dirbdami sieksime, kad emocinė, socialinė aplinka mokyklose būtų palanki tiek pedagogams, tiek mokiniams“, – žadėjo ministrė.
R.Popovienė taip pat priminė, kad pagal nacionalinį partijų sutarimą ir profesinių sąjungų kolektyvinės šakos sutartį, nuo rugsėjo 1-osios 8 proc. yra didinami pareiginės algos koeficientai.
Kas bus su egzaminais?
Nuo rugsėjo 1-osios taip pat pokyčiai lauks dėstytojų, mokslo darbuotojų ir neadakeminių darbuotojų – jų darbo užmokestis taip pat didės 8 proc.
Pasak R.Popovienės, bus aktyviai stiprinamas ir pilietinis ugdymas – birželį su Krašto apsaugos ministerija pasirašytas bendras veiksmų planas ir bendradarbiavimo sutartis.
Veiksmų netrukus ketinama imtis ir dėl Valstybinių brandos egzaminų (VBE). Anot ministrės, ekspertų grupė rudenį atliks detalią užduočių ir vertinimo analizę, siekiant išsiaškinti, kodėl abiturientams kilo sunkumų atliekant vienas ar kitas užduotis.
„Pagal tai bus parengtos rekomendacijos, kaip gerinti mokinių pasirengimą egzaminams.
Suplanuotas egzaminų užduočių bazės kūrimas keleriems metams į priekį, kad užduotys būtų iš anksto patvirtintos, kad būtų išvengta klaidų ir neaiškumų jose“, – aiškino R.Popovienė.
Ministrė taip pat pažadėjo, kad bus peržiūrėtos ir bendrosios ugdymo programos, pagal galimybes bus atliktos ir tam tikros korekcijos.
„Ištaisysime netikslumus, galbūt susiausirinsime tam tikras temas, nesugriaunant bendros programos struktūros, kad nereikėtų iš naujo leisti parengtų vadovėlių“, – patikino R.Popovienė.
Rugsėjį, nurodė ministrė, svarstymui bus pateiktas ir siūlymas dėl VBE išlaikymo ribos peržiūrėjimo. 35 taškų išlaikymo riba, anot jos, šiais metais tikrai buvo per aukšta.
Nuo šių metų 5–10 klasių moksleiviams mokslo metai jau sutrumpinti penkiomis dienomis.
Šiais metais bus tariamasi ir dėl matematikos brandos egzamino privalomumo.
„Kol pasiekti sutarimai galės būti įgyvendinti praktiškai, pasiūlysime, kad 2026 metais mokiniai, kurie neišlaikys matematikos egzamino, galėtų jį dar kartą perlaikyti būtent pakartotinėje sesijoje, ko nebuvo šiais metais.
Iki šiol mokiniai galėjo perlaikyti neišlaikytą tik lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą. Pabrėžiu, kad vienasmenių ar neišdiskutuotų sprendimų dėl matematikos egzamino priimti tikrai nesiruošiu“, – žadėjo R.Popovienė.
