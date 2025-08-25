Nuotaikos slogios, visi išsigandę: mobingo nebeapsikentusi mokytoja sulaukė keisto vadovo ultimatumo

Štai Kalvarijos gimnazijos mokytoja Eglė Navickienė nebegali toliau kęsti mokyklos direktoriaus vykdomo psichologinio smurto – paskelbė bado akciją.
Pedagogė sako, kad nuotaika mokykloje – itin slogi, nuo direktoriaus esą nukentėjo jau ne vienas darbuotojas. Iš mokyklos vadovo ji sulaukė ir labai keisto ultimatumo.
Profsąjunga: mokyklos direktorius ignoruoja viską
Apie itin nemalonią situaciją pirmadienio rytą pranešė Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga (LŠDPS).
„Pradinių klasių mokytoja, Kalvarijos gimnazijos darbuotojų profesinės sąjungos (LŠDPS) pirmininkė Eglė Navickienė paskelbė rugpjūčio 25 dieną pradedanti bado akciją. Kraštutinis sprendimas priimtas dėl ilgą laiką patiriamo psichologinio spaudimo, diskriminacijos ir nuolatinio bandymo ją išstumti iš mokyklos.
Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga ragina atsakingas institucijas nedelsiant reaguoti“, – rašė LŠDPS.
Pasak šios profsąjungos pirmininko pavaduotojos Lilijos Bručkienės, situacija mokykloje – labai sudėtinga. Esą teismai tarp mokytojos ir direktoriaus vyksta jau trečius metus, o pabaigos – nematyti.
„Darbo ginčų komisija yra pripažinusi, kad yra psichologinis smurtas, Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) yra pripažinusi, kad mokytojai turėjo būti suteikta mokytojo metodininko kvalifikacija, tačiau vadovas viso to nevykdo ir tie teismai vis tęsiasi.
Mokytoja tiesiog norėtų, kad Darbo ginčų komisijos sprendimai būtų priimti, NŠA sprendimai priimti, ir ji tiesiog galėtų toliau dirbti pradinių klasių mokytoja“, – portalui Lrytas pasakojo L.Bručkienė.
Visgi, kadangi situacija jau beviltiška, pedagogė galiausiai nusprendė imtis radikalių priemonių.
„Prieš rugsėjo 1-ąją paskelbė bado akciją, norėdama, kad ugdymo įstaigos direktorius nustotų psichologiškai smurtauti ir vykdytų oficialių institucijų priimtus nutarimus“, – aiškino L.Bručkienė.
Paklausta, ar profsąjunga pedagogei siūlė keisti darbo vietą, ji atkreipė dėmesį, kad net ir mokytojai išėjus ugdymo įstaigoje likusiems kolegoms grėstų lygiai tie patys dalykai.
„Mūsų žiniomis, dar viena mokytoja irgi yra to paties vadovo paduota į teismą. Probleminė mokykla, probleminė situacija, kur mes tik galime nulenkti galvas prieš mokytojos pasiryžimą kovoti dėl visų interesų.
Mokytoja aukojasi dėl visų, kurie patiria vadovų smurtą. Visi teisiniai keliai kartu su profsąjunga yra išbandyti, vadovas tiesiog ignoruoja nutarimus“, – pabrėžė LŠDPS pirmininko pavaduotoja.
L.Bručkienės teigimu, psichologinis vadovų smurtas mokyklose – ne tokia jau reta problema. Tačiau tikrąjį jos mastą nustatyti taip pat sudėtinga.
„Problema yra susijusi ir su tuo, kad dalis mokytojų verčiau renkasi keisti mokyklą, nei pakovoti. Yra ugdymo įstaigų, kuriose per metus pasikeičia dešimtys mokytojų.
Dar, manau, didesnė problema yra mažesniuose miesteliuose, kur ir pasirinkimas dirbti nėra didžiulis, kur vieni su kitais yra susiję įvairiausiais ryšiais.
Čia yra problema, todėl mokytojai ryžtasi apie tai kalbėti, kad atkreiptų dėmesį. Nes teisinės priemonės to vadovo tiesiog neveikia“, – nurodė LŠDPS atstovė.
Mokytoja: atmosfera slogi, visi išsigandę
E.Navickienė portalui Lrytas pasakojo, kad direktoriaus elgesys jos atžvilgiu pasikeitė po to, kai ji užstojo vieną iš savo kolegių.
„Atėjus šitam direktoriui jis nusprendė pakeisti savo administracijos komandą. Viena jo pavaduotoja buvo profesinės sąjungos narė ir kreipėsi į mane kaip į darbuotojų atstovę, kad aš padėčiau jai šitame konflikte, nes ji norėjo tapti istorijos mokytoja, o jis jos nenorėjo pervesti į tas pareigas, o tiesiog norėjo, kad ji būtų pavaduotoja, kuruojanti pradinį ugdymą.
Pavaduotoja suprato, kad negalės su juo dirbti ir norėjo būti paprasta istorijos mokytoja. Ir tada prasidėjo istorija jau su manimi“, – pasakojimą pradėjo pedagogė.
E.Navickienė teigė, kad tada jau pati buvo nuolat kontroliuojama, tikrintas jos dienynas, stebėta net tai, kada ji ateina, išeina iš gimnazijos.
„Atmetinėjami ilgalaikiai planai, net įsilaužta į mano asmeninę feisbuko paskyrą. Anonimas įsilaužė į mano paskyrą, išėmė pokalbių nuotrupas iš pokalbių atostogų metu su kolege, tas pokalbio nuotrupas atspausdino ir įmetė į gimnazijos e-patyčių dėžutę.
Turėjome rašyti pasiaiškinimus, kad čia mūsų privatus pokalbis, buvo sudaryta komisija, kuri tyrė šitą įvykį, ir vis tiek gavau įspėjimą, kad jeigu pasikartos nusižengimas, per metus laiko būsiu atleidžiama iš darbo“, – aiškino mokytoja.
Mobingas esą vyko ir kitais atvejais – pavyzdžiui, kai E.Navickienė su kita kolege ir mokiniais vyko į zoologijos sodą, jame rastas sudužęs stiklas viename aparate. Direktorius apkaltino būtent pedagoges.
„Mes pačios nematėme, kas ten daužė, gal ten jau buvo išdaužytas, bet mokiniai buvo su mumis ir mes to nematėme. Vėl buvome apkaltintos, gavau įspėjimą ir jau parašė įsakymą dėl šiurkštaus darbo pažeidimo, kreipėsi į Darbo inspekciją, kad duotų sutikimą mane atleisti, nes esu darbuotojų atstovas ir manęs negali atleisti be Darbo inspekcijos sutikimo.
Ji prašymą išnagrinėjo ir sutikimo nedavė – nustatė, kad aš esu persekiojama kaip profsąjungos pirmininkė“, – prisiminė pedagogė.
Direktorius, pasak jos, nepriimdavo jos mokymo planų, nors kitų mokytojų šie būdavo identiški, taip pat neleisdavo naudoti pagal šakos sutartį numatytų dienų saviugdai ar sveikatai.
Ilgalaikius planus mokytoja net nusiuntė į NŠA – ten sužinojo, kad jie yra tokie geri, kad juos netgi būtų galima rodyti kaip pavyzdį.
„Taip pat gyniausi metodininko vardo kategoriją ir man ji buvo nesuteikta. Apskundėme tai steigėjui, steigėjas neatsižvelgė, tada apskundėme į NŠA ir ten buvo parašyta išvada, jog gimnazijos komisija turėtų savo sprendimą peržiūrėti ir priimti kitą sprendimą. Tačiau gimnazija nieko nevykdė“, – tvirtino E.Navickienė.
Šį procesą mokyklos vadovybė esą vilkina ir juo piktnaudžiauja iki šiol. Pedagogės skaičiavimais, tokių darbuotojų, patyrusių direktoriaus psichologinį smurtą, tikrai yra bent keli.
„Patyrė prieš tai dirbusi mokytoja, kuri jau paliko mūsų gimnaziją, šiuo metu vyksta teismai – mano penki teismai, ir dar kolegės yra teismas“, – aiškino E.Navickienė.
Visgi mokyklos palikti ji taip pat neplanuoja – nori apsaugoti ir kitus. Mat nuotaika kolektyve tikrai yra slogi, o jei ji nekovotų, galbūt ir nebebūtų kam.
„Aš čia dirbu 37 metus, ir manau, kad šita situacija yra nenormali, nes kolektyve vyrauja slogios nuotaikos ir mikroklimatas, visi išsigandę. Ir jeigu aš pasitrauksiu, tada nebeliks kam kovoti – aš kovoju ne tik už save, bet ir už kitus, kurie ne tik mūsų gimnazijoje, bet ir kitose darbovietėse patiria mobingą“, – dėstė pedagogė.
Pati E.Navickienė iš direktoriaus dabar sulaukė ir ultimatumo – arba išeina iš darbo savo noru, arba dirba tą darbą, kuriam net neturi reikiamų kompetencijų. Savo atsakymo ji jam žada nepateikti.
„Nenoriu nei išeiti savo noru su šešių mėnesių išeitine kompensacija, nei tapti mokytoja tos specialybės, kurios aš neturiu.
Aš dar tikiuosi, kad iki rugsėjo 1-osios priimsime sprendimus ir išsispręs šita situacija“, – vylėsi E.Navickienė.
Su Kalvarijos gimnazijos direktoriumi Evaldu Ulevičiumi portalui Lrytas susisiekti kol kas nepavyko. Gavus jo komentarą straipsnį papildysime.
