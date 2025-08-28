Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Po visą šalį sukrėtusios tragedijos traukiasi prestižinės gimnazijos vadovė

2025 m. rugpjūčio 28 d. 09:14
Lrytas.lt
Vilniaus Žvėryno gimnazijos direktorė Žaneta Vaškevičienė traukiasi iš pareigų. Ši žinia mokyklos bendruomenę pasiekė likus vos kelioms dienoms iki rugsėjo 1-osios.
Pirmasis šią naujieną pranešė portalas 15min.
Sostinės Žvėryno gimnazijos bendruomenę, kaip ir visą šalį, sukrėtė prieš kelias savaites įvykęs žiaurus nusikaltimas.
Pati Ž.Vaškevičienė dėl savo veiksmų nelaimės akivaizdoje sulaukė ir aštrios tėvų kritikos. Tiesa, kol kas neaišku, kodėl direktorė pasitraukė iš pareigų.
15min žiniomis, jos vietą turėtų laikinai užimti patyręs Kunigaikščio Gedimino progimnazijos vadovas Rimantas Remeika.
Lrytas šią žinią patvirtino ir sostinės savivaldybė.
„Žvėryno gimnazijos direktorė išeina iš darbo nuo rugsėjo 1 d., laikinai vadovauti pavedama Rimantui Remeikai“, – nurodė savivaldybė.
