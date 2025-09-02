Laura Sinkevičiūtė: pameistrystė išpildė vaikystės svajonę būti tarp žirgų

Viskas pasikeitė, kai Laura persikėlė į kitą miestą. Būtent tuomet ji nusprendė ieškoti būdų bent iš arti būti šalia žirgų. Šis sprendimas atvedė ją į Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centrą, kur ji ryžtingai pasirinko žirgininkystės darbuotojo mokymų programą. Nuo pat pradžių ji suprato, kad norint tapti tikra specialiste neužteks vien teorijos – reikės praktikos, leidžiančios prisiliesti prie žirgininkystės iš arti.
Kai meilė žirgams tampa profesija
Mokytojų padrąsinta, Laura pradėjo mokytis pameistrystės forma viename moderniausių žirgynų Lietuvoje – „Royal Horse Resort“. Pirmieji darbai buvo paprasti, bet būtini: žirgų šėrimas, gardų tvarkymas, kasdienė priežiūra. Žingsnis po žingsnio ji ėmė gauti vis sudėtingesnes užduotis – žirgų paruošimą treniruotėms, asistavimą profesionaliems raiteliams, žirgyno interneto svetainės ir socialinių tinklų administravimą. Šis įvairiapusis darbas padėjo ne tik įgyti įgūdžių, bet ir geriau suprasti, kas yra žirgininkystė.
„Laura pas mus atvyko neturėdama daug patirties, tačiau iš karto išsiskyrė noru mokytis ir augti. Ji tvarkinga, atsakinga, labai rūpestinga žirgų gerovei. Laura geba giliai pajusti žirgo emocijas, perskaityti jo nuotaiką ir pastebėti net smulkiausias detales – nuo žvilgsnio iki menkiausios žaizdelės. Su kiekvienu žirgu ji užmezga tvirtą, pasitikėjimu grįstą ryšį, nes jai itin svarbu, kad gyvūnas jaustųsi ramus ir prižiūrėtas. Jeigu iškyla klausimų – ji niekada nebijo klausti, ieškoti patarimo. Laura puikiai dirba ir komandoje – kartu su ja visada jaučiuosi rami dėl dienos eigos. Kaip profesijos meistrė, džiaugiuosi galėdama ją mokyti ir matyti, kaip ji nuolat auga bei tobulėja“, – pasakoja žirgininkystės darbuotojo profesijos meistrė Aistė Šulskytė.
Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro Gyvūnų priežiūros skyriaus vedėja, profesijos mokytoja Gerda Švabienė antrina, kad Laurai žirgininkystė tapo tikru atradimu ir gyvenimo pašaukimu, o „nuolatinis siekis tobulėti padeda užmegzti ypatingą ryšį su žirgais“. Baigusi mokymų programą ji sulaukė pasiūlymo likti dirbti žirgyne.
Pameistrystė – kelias, kuriuo svajonės virsta realybe
Pameistrystė suteikia mokiniams unikalią galimybę realiomis darbo sąlygomis išbandyti savo pasirinktą profesiją. Tai leidžia susipažinti su būsimo darbo specifika, patirti įvairias praktines situacijas ir įgyti neįkainojamos patirties. „Praktika rodo, kad beveik 30 procentų mokinių įmonės įdarbina iškart po pameistrystės, todėl ši mokymosi forma tampa tvirtu pagrindu siekiant užsitikrinti darbo vietą dar prieš baigiant mokslus“, – teigia G.Švabienė.
Šiandien Laura prisideda prie Lietuvos žirgininkystės prestižo, dalijasi žiniomis su kolegomis ir savo darbu padeda populiarinti šią profesiją. „Man pameistrystė – tai galimybė kasdien gyventi savo svajonėje ir kartu kurti ateitį. Kiekvienas, kas myli savo pasirinktą kelią, gali pasiekti daugiau, nei pats tiki“, – sako Laura.
Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centrui pameistrystė yra itin reikšminga ugdymo kryptis, keičianti patį profesinio mokymo suvokimą. Matydami realias sėkmės istorijas, mokiniai drąsiau renkasi šį kelią, o darbdaviai gauna motyvuotus pagalbininkus. Tokia sistema stiprina ryšius tarp mokymo įstaigos ir socialinių partnerių, suteikia mokiniams vertingą patirtį bei darbo užmokestį. „Neabejotinai pameistrystė yra vis labiau populiarėjanti ir perspektyvi mokymosi forma, kurią kryptingai stiprinsime ir ateityje – siekdami, kad jos naudą patirtų kuo daugiau mokinių“, – džiaugiasi G.Švabienė.
Europos socialinio fondo agentūra (ESFA) vykdo nacionalinį konkursą „Metų pameistrys 2025“. Penkiose nominacijose – „Metų profesijos mokytojas“, „Metų meistras“, „Metų pameistrys“, „Metų įmonė“ ir „Metų profesinio mokymo įstaiga“ – komisija jau atrinko po tris stipriausius nominantus. Šiuo metu vyksta balsavimas dėl Simpatijų prizo, kurį pelnys vienas iš trijų kiekvienos nominacijos laureatų, surinkęs daugiausia skaitytojų balsų.
Nacionalinis konkursas „Metų pameistrys 2025“ yra projekto „Pameistrystės viešinimas Lietuvoje“ dalis. Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ lėšomis.
Trumpai apie L.Sinkevičiūtę
L.Sinkevičiūtė pameistrystės būdu žengė į žirgininkystės pasaulį ir išpildė vaikystės svajonę – būti tarp žirgų. Mokydamasi Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centre ir praktikuodamasi „Royal Horse Resort“, ji įgijo tiek kasdienių, tiek profesionalių žirgininkystės įgūdžių. Ši patirtis suteikė pasitikėjimo savimi, o šiandien Laura dirba mylimą darbą ir įkvepia kitus rinktis kelią, kuriame svajonės virsta realybe.
