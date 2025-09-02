Nacionalinis konkursas „Metų Pameistrys 2025“: kviečiame balsuoti už geriausius

Šiuo konkursu skatinima didinti pameistrystės žinomumą ir prestižą Lietuvoje, profesinio mokymo įstaigų, darbdavių ir mokinių bendradarbiavimą. Įvertinti ir pagerbti geriausius pameistrius, meistrus, profesijos mokytojus bei darbdavius. Dalintis sėkmės istorijomis ir gerąja patirtimi. Pabrėžti pameistrystės kaip modernios, inovatyvios ir sėkmingos profesinio mokymo formos privalumus.
Šiais metais paraiškas vertino nepriklausoma komisija, sudaryta iš švietimo, verslo ir profesinio mokymo bendruomenės atstovų: Audronė Gudonytė (Švietimo, mokslo ir sporto ministerija), Oksana Mažeikaitė (Europos socialinio fondo agentūra), Danas Arlauskas (Lietuvos darbdavių konfederacija), Reda Stankevičienė (Lietuvos pramonininkų konfederacija) ir Daina Rožnienė (Lietuvos profesinio mokymo įstaigų asociacija).
Komisija jau atrinko po tris stipriausius nominantus. Šiuo metu vyksta balsavimas dėl Simpatijų prizo. Jį pelnys vienas iš trijų kiekvienos nominacijos laureatų, surinkęs daugiausia skaitytojų balsų. Balsavimas vyksta iki spalio 3 d. naujienų portale Lrytas.
Šiame nacionaliniame konkurse susitinka talentingiausi pameistriai, atsidavę meistrai, inovatyvūs profesijos mokytojai, pažangios įmonės ir stipriausios profesinės mokyklos – visi, kurie formuoja Lietuvos darbo rinkos ateitį. Konkursas suteikia galimybę ne tik dalintis savo istorija, bet ir būti įvertintam visos šalies mastu.
Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ lėšomis.
