Ramūnas Daukša: pameistrystė tapo tramplinu į IT karjerą

R.Daukša neapsiribojo vien pagrindiniais mokyklos moduliais – jis papildomai baigė „Red Hat“ ir „Cisco“ akademijų kursus, kurie suteikė jam gilių žinių apie serverių, tinklų ir sistemų valdymą. Jo pastangos neliko nepastebėtos – dalyvavimas respublikiniame IRT meistriškumo konkurse „Kiečiausi IT’šnikai 2024“ ir komandos iškovota III vieta tapo svarbiu karjeros laimėjimu.
Pameistrystė – greičiausias kelias į darbo rinką
Mokytojų paskatintas, R.Daukša pasirinko pameistrystės kelią IT įmonėje, kurioje dirbo On-site inžinieriumi. Čia jis kasdien rūpinosi klientų IT ūkio priežiūra, sprendė technines problemas, dalyvavo nacionaliniuose projektuose, susijusiuose su viešojo sektoriaus skaitmenizacija, bei gilino žinias apie įvairias IT infrastruktūros technologijas. Pasak vadovų, jis išsiskyrė gebėjimu greitai mokytis, kruopštumu ir atsakomybe už patikėtas užduotis.
Profesijos mokytojas, metodininkas ir IT specialistas Andrius Zykas pasakoja: „R.Daukša nuo pat pradžių išsiskyrė iš kitų mokinių – jis turėjo tvirtą nuomonę, paremtą praktine patirtimi, nes jau buvo ragavęs IT darbuotojo duonos. Tai leido jam į užduotis žiūrėti brandžiau, atsakingiau ir savarankiškiau. Grįžęs po pameistrystės laikotarpio jis atsinešė žinių apie darbą didelėje kompanijoje ir galėjo įvertinti mokykloje įgytų įgūdžių naudą iš darbuotojo perspektyvos. Matėme, kaip pasitikėjimas savimi augo, o įgyti įgūdžiai atvėrė daugiau galimybių.“
„Pameistrystė man suteikė progą ne tik pritaikyti žinias praktiškai, bet ir užmegzti ryšius su profesionalais, iš kurių mokiausi kiekvieną dieną. Tai buvo neįkainojama patirtis – iš karto supranti darbo tempą ir rinkos lūkesčius“, – dalijasi R.Daukša.
Pameistrystė – galimybė, kuri pavertė žinias realia sėkme
Įmonė įvertino jo pastangas – baigęs mokslus jis gavo pasiūlymą likti dirbti jaunesniuoju IT inžinieriumi. Šiandien jis toliau gilina kompetencijas, siekia „Linux“ administratoriaus pozicijos ir savo pavyzdžiu įrodo, kad pameistrystė gali tapti tramplinu į sėkmingą karjerą technologijų pasaulyje.
Profesijos mokytojas A.Zykas džiaugiasi: „R.Daukšos istorija Kauno IT mokyklai įrodo, kad pameistrystė yra vienas efektyviausių mokymosi kelių. Ji leidžia patirti tikrą darbą realioje aplinkoje, greitai įgyti reikalingų įgūdžių. Tai įkvepia kitus rinktis pameistrystę kaip tiesiausią kelią į profesinę sėkmę.“
Trumpai apie R.Daukšą
R.Daukša pameistrystės būdu žengė į IT pasaulį. Mokydamasis Kauno informacinių technologijų mokykloje ir atlikdamas praktiką IT įmonėje, jis pritaikė įgytas teorines žinias realiame darbe, įgijo vertingų profesinių įgūdžių, pasitikėjimo savimi ir darbo rinkos patirties. Tai leido R.Daukšai pradėti sėkmingą karjerą IT srityje ir tapti pavyzdžiu kitiems, siekiantiems profesinės sėkmės per pameistrystę.
