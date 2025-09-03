Meistrė Danutė Vilkelienė: svarbiausia įkvėpti jaunimą ir dalintis patirtimi

Vilniaus technologijų ir inžinerijos mokymo centro finansinių paslaugų teikėjų profesijos mokytoja Jolanta Paulauskienė apie meistrę D.Vilkelienę kalba su šypsena: „Danutė sukaupusi daugiau kaip 30 metų patirtį finansų ir vadovavimo srityse, todėl puikiai išmano ne tik finansų subtilybes, bet ir tai, kaip priimti bei mokyti naujus darbuotojus. Jai rūpi ne tik perteikti profesines žinias, bet ir ugdyti gebėjimą dirbti komandoje. Nors finansų pasaulyje labai svarbūs yra skaičiai, Danutė subtiliai moko pameistrius ir bendravimo su žmonėmis bei klientų aptarnavimo kultūros. Ji – tikra profesionalė, visada kupina geros nuotaikos ir nuoširdžiai mylinti jaunus žmones. Nesvarbu, koks oras už lango, Danutės šypsena visada tampa paskata aplinkiniams.“
Finansuose skaičiai svarbūs, bet svarbiausia žmogus
Danutės kelias į meistrystę prasidėjo nuo nuolatinio siekio tobulėti. „Stengiuosi būti šalia kaip palaikanti vadovė – ne tik perduoti žinias, bet ir padėti įveikti motyvacijos ar disciplinos sunkumus. Kartais matau, kad pameistriui nelabai tinka kruopštus, kartais monotoniškas apskaitos darbas – tuomet nebijau paskatinti pagalvoti apie kitą sritį. O tiems, kurie nebijo gilintis į skaičių pasaulį, visada esu šalia kaip patarėja ir atramos taškas. Kiekvienas jaunas žmogus susiduria su „kalneliais“, o mano užduotis – padėti juos įveikti lengviau, padrąsinti ir parodyti, kad net ir mažas žingsnis pirmyn yra svarbus“, – šypsosi Danutė.
Paklausta apie savo karjeros pradžią, D.Vilkelienė sako: „Karjeros pradžioje daugiausia galvojau, kaip tinkamai atlikti užduotis, išmokti organizuoti darbus, pasiekti rezultatą, tačiau su metais supratau, kad svarbiausia vertybė finansuose – ne tik skaičiai ar pelnas, bet ir žmogus. Šiandien esu tvirtai įsitikinusi, kad darbas su jaunimu yra prasmingiausia mano veiklos dalis. Didžiausias atlygis man – matyti, kaip jaunas specialistas auga, įgauna pasitikėjimo, susikuria ateities viziją ir atranda savo kelią. Dirbti vien dėl įmonės šiandien jau nebepakanka – jaučiu vidinį norą dalintis savo patirtimi ir žiniomis, nes tikiu, kad taip prisidedu prie stipresnės ir labiau pasitikinčios savimi jaunimo kartos.“
Meistrė aktyviai prisideda prie jaunų specialistų ugdymo – kuruoja pameistrius, dalyvauja egzaminų komisijose, organizuoja praktinius mokymus, išmintingai pritaikydama užduotis kiekvieno stiprybėms, drąsindama imtis atsakingų darbų ir ugdydama savivertę. Dirbdama su pameistriais, D.Vilkelienė nuolat pabrėžia atsakomybės, tvarkingumo ir komandinės dvasios svarbą: „Kiekvienas mokinys turi savą tempą. Svarbiausia – leisti jam išbandyti, suklysti ir vėl pabandyti.“
Pameistrystė – kelias į tikrą darbo patirtį
Moteris džiaugiasi, kad pameistrystė finansų srityje tampa vis populiaresnė. Pasak jos, ši mokymo forma leidžia realiai pajusti darbo specifiką ir greičiau įsitvirtinti darbo rinkoje: „Teorija yra labai svarbi, tačiau tik praktikoje atsiranda tikrasis suvokimas, ką reiškia būti logistikos grandinės dalimi. O kai šalia yra žmogus, kuris pataria ir padeda – kelias tampa daug lengvesnis.“
Per savo karjerą D.Vilkelienė kartu su komanda apmokė ir įdarbino apie 150 jaunų pameistrių, dauguma jų sėkmingai tęsia karjerą finansų srityje. Jos indėlis – ne tik profesinės žinios, bet ir įkvėpimas jaunimui pasitikėti savo jėgomis ir siekti aukščiausių tikslų.
Mokiniai pabrėžia, kad meistrė geba pastebėti kiekvieno individualias savybes ir padėti surasti tinkamiausią profesinį kelią. Ji kantriai, nuosekliai aiškina net sudėtingiausias užduotis, suteikia erdvės suklysti ir kartu parodo, kaip klaidas ištaisyti bei paversti jas pamokomis. „Mokytoja visada šalia – ji ne tik pamoko, bet ir padrąsina, nukreipia tinkama linkme. Būtent tai suteikė man pasitikėjimo savimi ir leido atrasti, kuo iš tikrųjų noriu užsiimti“, – dalinasi buvęs pameistrys.
Pameistriai jaučiasi lyg šeimoje
Kiti prisimena, kad D.Vilkelienė yra ne tik meistrė, bet ir tikra mentorė, kuri rūpinasi ne vien darbais, bet ir žmogumi. „Su ja jautėmės kaip šeimoje – ji visada šypsosi, domisi, kaip sekasi, o prireikus net paskambina namo, kad pasiteirautų, ar viskas gerai. Man tai buvo pirmas kartas, kai vadovė parodė tokį nuoširdų dėmesį. Tai įkvėpė stengtis dvigubai labiau ir pasitikėti savo jėgomis. Ši patirtis ir Danutės vadovavimo stilius mane ne tik užaugino profesiškai, bet ir atvedė prie pirmojo darbo pasiūlymo“, – sako buvusi pameistrė.
Balsuokite už D.Vilkelienę nacionaliniame konkurse „Metų pameistrys 2025“ ir padėkite jos istorijai įkvėpti daugiau jaunų žmonių rinktis pameistrystės kelią. Kiekvienas balsas parodo, kad užsispyrimas, žinios ir nuoširdus darbas su jaunimu yra vertinami.
Europos socialinio fondo agentūra (ESFA) vykdo nacionalinį konkursą „Metų pameistrys 2025“. Penkiose nominacijose – „Metų profesijos mokytojas“, „Metų meistras“, „Metų pameistrys“, „Metų įmonė“ ir „Metų profesinio mokymo įstaiga“ – komisija jau atrinko po tris stipriausius nominantus. Šiuo metu vyksta balsavimas dėl Simpatijų prizo, kurį pelnys vienas iš trijų kiekvienos nominacijos laureatų, surinkęs daugiausia skaitytojų balsų.
Nacionalinis konkursas „Metų pameistrys 2025“ yra projekto „Pameistrystės viešinimas Lietuvoje“ dalis. Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ lėšomis.
Šis specialistas ir jo istorija nominuota konkurse „Metų pameistrystė 2025“. Kviečiame balsuoti už jums patikusį nominantą iki spalio 3 d.! Visas istorijas galite perskaityti projekto svetainėje.
Europos socialinio fondo agentūrapameistrysFinansai
