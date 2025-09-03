R. Popovienė sureagavo į Valstybės kontrolės išvadas: 10 taškų pridėjimas buvo teisingas sprendimas

„Mes su jomis susipažįstame. Tai yra vertinimas „galimai“. ŠMSM mano, kad sprendimas dėl dešimties taškų korekcijos yra teisingas, nes buvo atsižvelgta į egzaminų rezultatus, kurie labai aiškiai parodė, kad nustatyta išlaikymo kartelė buvo per aukšta“, – trečiadienį žurnalistams prie Vyriausybės teigė R. Popovienė.
„Birželio 30 d. buvo sudaryta darbo grupė, kurioje yra švietimo ekspertai, mokslininkai, jau rytoj renkamės į pirmą posėdį. Pagrindinis tikslas yra išanalizuoti ir pateikti siūlymus VBE ir stojimų į aukštąsias mokyklas sistemos tobulinimui“, – akcentavo ji.
Kaip skelbta anksčiau, Valstybės kontrolė pateikė vertinimą, kuriame nurodoma, jog komitetai, priėmę sprendimą prie VBE pridėti papildomus 10 taškų, galimai viršijo savo įgaliojimus.
Valstybės kontrolės vertinimu, komitetų argumentai, dėl ko prie egzaminų rezultatų buvo pridedami papildomi taškai, yra abejotini. Pasak institucijos, teigdami, kad mokiniai egzaminų neišlaikė dėl pernelyg aukštos slenkstinės pasiekimų lygio ribos, komitetai neįvertino kitų struktūrinių veiksnių, nors tokią galimybę ir duomenų turėjo.
Po šios analizės įvertinusi rizikas, Valstybės kontrolė priėmė sprendimą atlikti auditą, kuriame sistemiškai nagrinės mokinių pasiekimų vertinimą bendrajame ugdyme.
ELTA primena, kad paaiškėjus daugumos abiturientų laikytų egzaminų rezultatams, ŠMSM pranešė prie visų patikrinimų, išskyrus lietuvių kalbos ir literatūros, pridėjusi po 10 taškų. Pasak ministrės Ramintos Popovienės, tokio sprendimo imtasi siekiant sumažinti egzaminų neišlaikiusių abiturientų skaičių ir kompensuoti skirtumą tarp seniau galiojusios 16 ir šiuo metu nustatytos 35 taškų egzamino išlaikymo kartelės.
Liepos pabaigoje Generalinės prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriui buvo pavesta patikrinti informaciją apie ŠMSM sprendimą pridėti prie šių metų abiturientų VBE rezultatų po 10 taškų ir spręsti, ar yra pagrindo šioje situacijoje taikyti viešojo intereso gynimo priemones.
