Ministerija skyrė papildomus 10 mln. eurų vadovėliams įsigyti

„Dar praėjusiems mokslo metams baigiantis išgirdome mokyklų poreikį, kad ne visos įstengia nusipirkti naujus, pagal atnaujintą ugdymo turinį leidyklų parengtus ir išleistus vadovėlius. Paskaičiavome, kiek dar trūksta papildomų lėšų, kad mokyklos galėtų įsigyti visus reikalingus vadovėlius.
Dėl to džiaugiuosi, kad mums pavyko dar šiais metais prie suplanuotų 25 mln. eurų atrasti papildomus 10 mln. eurų“, – pranešime cituojama laikinoji švietimo ministrė Raminta Popovienė.
Ministerijos duomenimis, 2023 ir 2024 metais leidyklos išleido 130 vadovėlių, parengtų pagal atnaujintas bendrąsias programas. Šiemet leidyklos išleido dar 36 vadovėlius.
Šį rugsėjį jau yra išleisti visų pagrindinių dalykų vadovėliai 1–10 kl. ir lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, istorijos, chemijos vadovėliai 11–12 klasėms.
Švietimo mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM)Raminta Popovienė
Rodyti daugiau žymių