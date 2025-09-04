Naujieji mokslo metai Marijampolėje paminėti džiugiomis naujienomis: profesinio rengimo centre atidaryta „Maximos konditerių laboratorija“

Nuo šio rudens Marijampolės profesinio rengimo centre pradėti konditerio mokymai, prie kurių įgyvendinimo reikšmingai prisidėjo lietuviškas prekybos tinklas „Maxima“, įrengęs modernią praktinio mokymo klasę, aprūpintą visa reikalinga įranga. Mokydamiesi čia, mokiniai ne tik įgis svarbias teorines žinias, bet ir praktinių įgūdžių, o baigę kursus – konditerio kvalifikaciją ir turės galimybę tęsti karjerą „Maximos“ gamybos cechuose visoje Lietuvoje.
„Konditerių poreikis išlieka nuolatinis, o šios srities specialistus rasti – vis dar iššūkis. Todėl tokios iniciatyvos kaip ši yra svarbios ne tik mums kaip darbdaviui, bet ir visai rinkai. Investuojame į žmones, kurie turi norą mokytis – nesvarbu, ar tai jų pirmasis karjeros žingsnis, ar naujas profesinis posūkis“, – sako Snieguolė Valiaugaitė, „Maximos“ Komunikacijos ir korporatyvinių ryšių departamento direktorė.
Bendradarbiavimas, kuris turi realią vertę
Marijampolės profesinio rengimo centro vadovas Gražvydas Juodišius atkreipia dėmesį, kad šiuolaikiniam profesiniam mokymui itin svarbus glaudus bendradarbiavimas su verslu. Anot jo, tik taip galima užtikrinti, kad rengiamų specialistų žinios ir įgūdžiai atitiktų darbo rinkos poreikius, o partnerystė su „Maxima“ suteikia mokiniams galimybę mokytis modernioje aplinkoje ir įgyti vertingos praktikos.
„Žengiame koja kojon su verslo iniciatyvomis link kokybiškesnio specialistų rengimo. Mums svarbu, kad bendradarbiavimas būtų grįstas realiais darbais, o ši konditerių praktinio mokymo laboratorija – vienas iš geriausių pavyzdžių. Maisto pramonės svarba mūsų regione – kiekvienos dienos klausimas, todėl šis bendradarbiavimas turi tiesioginį poveikį tiek mokinių ateičiai, tiek viso regiono stiprėjimui“, – teigia Marijampolės profesinio rengimo centro direktorius G.Juodišius.
„Maximos konditerių laboratorija“ oficialiai atidaryta rugsėjo 2-ąją, per naujųjų mokslo metų pradžios šventę. Renginyje dalyvavo ne tik profesinio centro mokiniai ir dėstytojai, bet ir gausus būrys svečių iš verslo, švietimo ir vietos bendruomenės.
Naujiems talentams – durys visada atviros
Pasak S.Valiaugaitės, didžiausias šalies darbdavys „Maxima“ siekia, kad parduotuvėse ir gamybos cechuose dirbtų kompetentingi bei motyvuoti darbuotojai, todėl daug dėmesio skiria jų mokymui ir įgūdžių tobulinimui.
„Vertiname ne tik profesines žinias, bet ir asmenines savybes bei gyvenimiškus įgūdžius, todėl priimame darbuotojus ir be patirties, o reikiamų kompetencijų suteikiame mokymų metu. Kartu su kvalifikuotais darbuotojais kuriame komandą, kuri užtikrina geriausią apsipirkimo patirtį mūsų klientams“, – teigia S.Valiaugaitė.
Šiuo metu „Maxima“ ieško konditerių darbui Kaune, Vilniuje ir Marijampolėje.
Maximakonditerijakonditeriai
Rodyti daugiau žymių