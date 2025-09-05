Profesijos mokytojas Arvydas Norkus: „Pameistrystė – kelias, kurio vadovėliai neparodys“

Per savo karjerą jis užaugino ne vieną sėkmės istoriją. Vienas mokinys, iš pradžių planavęs dirbti automobilių plovykloje, po motyvacinių pokalbių įsitraukė į pameistrystę ir pasiliko dirbti autoservise. Kitas – „Geriausias jaunasis automechanikas 2021“ konkurse užėmė 5 vietą iš 400 dalyvių, pateko į finalinį etapą, o šiandien užima atsakingas pareigas tarptautinėje įmonėje.
Pameistrystė – galimybė atrasti savo kelią
Pasak A.Norkaus, pameistrystė Lietuvoje vis dar nepelnytai nuvertinta, tačiau jos vertė neabejotina: „Ji suteikia žmogui galimybę be didelių finansinių išlaidų įsilieti į realią darbo aplinką ir suprasti, ar jis pasirengęs dirbti pasirinktoje srityje.“ Mokytojas tiki, kad ateityje pameistrystė tik klestės – svarbiausia, kad įmonės drąsiai priimtų mokinius praktikai.
„Man džiugu stebėti profesinį augimą. Kai pirmais metais pasiūliau Arvydui išbandyti mokytojo darbą mūsų mokykloje, dvejonių buvo ir administracijai, ir būsimam mokytojui. Šiandien matyti jo pažangą – tikras malonumas. Kiekvienais metais tobulėja mokymo metodai, gausėja žinių bagažas, susiformavo pasitikėjimas savimi kaip mokytoju. A.Norkus yra santūrus, išmintingas, atsakingai žiūri į darbą ir tampa pavyzdžiu kitiems kolegoms. Pameistrystė mūsų mokykloje įsitvirtino – pradėjome dar nežinodami jos tikrosios vertės, o dabar jau matome rezultatus: išugdytus specialistus, jų karjeros pasiekimus, naujus socialinius partnerius ir atnaujintas programas pagal darbo rinkos poreikius“, – teigia Raseinių technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Sigita Sakalauskienė.
Pamokos – daugiau nei profesija
Buvęs A.Norkaus mokinys Denisas Kurilaitis prisimena jį šiltai: „Mokytojo asmenybė man pirmiausia asocijuojasi su ramybe. Jis niekada nereikalavo, nevertė, o ramiu tonu paaiškindavo sudėtingiausias automobilių elektronikos schemas. Nesuprasdavau kaip, bet žinios visada pasilikdavo mano atmintyje. Mokytojo pamokos ir pameistrystės mokymosi forma man davė labai svarbų suvokimą – ramiu ir kantriu darbu pasiekiama daug.“
Profesijos mokytojo patirtis rodo, kad praktinis mokymas ne tik suteikia įgūdžių, bet ir atidaro duris į ateities galimybes. Mokytojas tiki, jog reali darbo aplinka leidžia žmogui suprasti, ar pasirinkta profesija jam tinka, o kartu – ugdyti pasitikėjimą savimi. „Svarbu, kad mokinys galėtų klysti ir mokytis iš klaidų. Tai stiprina jo gebėjimą prisitaikyti ir augti kaip profesionalui“, – pabrėžia jis.
Pasak A.Norkaus pameistrystė suteikia tai, ko negali duoti vien teorija – galimybę prisiliesti prie sudėtingos technikos, patirti jos kūrybiškumą ir suprasti atsakomybės svarbą. Mokytojas įsitikinęs, kad įmonių atvirumas ir aktyvus dalyvavimas pameistrystės programose gali tapti esminiu postūmiu šiai profesinio mokymo formai Lietuvoje.
Balsuokite už A.Norkų nacionaliniame konkurse „Metų pameistrys 2025“ ir padėkite jo istorijai įkvėpti daugiau jaunų žmonių rinktis pameistrystės kelią. Kiekvienas balsas – tai padrąsinimas tiems, kurie drįsta kurti savo ateitį savo rankomis.
Europos socialinio fondo agentūra (ESFA) vykdo nacionalinį konkursą „Metų pameistrys 2025“. Penkiose nominacijose – „Metų profesijos mokytojas“, „Metų meistras“, „Metų pameistrys“, „Metų įmonė“ ir „Metų profesinio mokymo įstaiga“ – komisija jau atrinko po tris stipriausius nominantus. Šiuo metu vyksta balsavimas dėl Simpatijų prizo, kurį pelnys vienas iš trijų kiekvienos nominacijos laureatų, surinkęs daugiausia skaitytojų balsų.
Nacionalinis konkursas „Metų pameistrys 2025“ yra projekto „Pameistrystės viešinimas Lietuvoje“ dalis. Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ lėšomis.
Trumpai apie A.Norkų
Raseinių technologijos ir verslo mokyklos profesijos mokytojas A.Norkus jau daugiau nei dešimtmetį ugdo būsimus transporto priemonių remontininkus, tikėdamas, kad mokytojo misija – ne tik perduoti žinias, bet ir padėti jaunam žmogui atrasti savo kelią. Jo parengti mokiniai pasiekė įspūdingų rezultatų, tarp jų – „Geriausias jaunasis automechanikas 2021“ konkurso finalininkas, šiandien dirbantis tarptautinėje įmonėje. A.Norkus pabrėžia, kad pameistrystė suteikia tai, ko negali duoti vien teorija – realią patirtį, pasitikėjimą savimi ir galimybę patikrinti, ar pasirinkta profesija iš tiesų tinka.
Šis specialistas ir jo istorija nominuota konkurse „Metų pameistrystė 2025“. Kviečiame balsuoti už jums patikusį nominantą iki spalio 3 d.! Visas istorijas galite perskaityti projekto svetainėje.
pameistrysEuropos socialinio fondo agentūraTransportas
