UAB „Rimtoma“ vadovas R. Zapalskis: pameistriai mums – būsimi kolegos

„Pameistriai mums – ne svečiai, o būsimi kolegos. Su Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla bendradarbiaujame daugiau nei 15 metų, nes norime realiai prisidėti prie profesinio ugdymo“, – sako UAB „Rimtoma“ vadovas Rimantas Zapalskis.
Pameistriai tampa talentais, nes gali pats užsiauginti
Įmonės vadovas pabrėžia, kad pameistrystė leidžia atrasti talentus, kurie tradicinėje atrankų sistemoje galbūt nebūtų pastebėti. Vienas sėkmingiausių pavyzdžių – Rimantas Pumputis, kuris pradėjo nuo paprastų pagalbinių darbų, o šiandien yra visavertis komandos narys. „Tokius žmones rasti sunku, bet kai pats užsiaugini – tai daug smagiau ir vertingiau“, – džiaugiasi įmonės atstovas.
Pameistrys R.Pumputis prisimena, kad pirmoji diena įmonėje paliko itin stiprų įspūdį: „Viskas buvo nauja – moderni įranga, profesionalų komanda ir labai draugiška atmosfera. Labiausiai įsiminė, kad niekas nežiūrėjo į mane tik kaip į mokinį – iškart įtraukė į darbus, suteikė atsakomybę. Patiko, kad galėjau iš arti pamatyti, kaip vyksta diagnostika, o ne tik teoriškai apie tai girdėti.“
Įgūdžiai, kurie virsta profesija
Pasak Rimanto, pameistrystės metu jis įgijo daug vertingų įgūdžių: „Išmokau dirbti su diagnostikos įranga ir programomis, suprasti klaidų kodus ir juos analizuoti. Gavau daug praktikos atliekant transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto darbus, supratau, kaip svarbu logiškai ieškoti gedimo priežasties. Meistrai parodė, kaip naudotis duomenų bazėmis, planuoti darbus. Labai vertinu, kad jie dalijosi ne tik techninėmis žiniomis, bet ir darbo įpročiais – punktualumu, atsakomybe, komandinio darbo svarba. Po šios patirties supratau, kad pasirinkau tinkamą profesiją. Dabar turiu daug daugiau pasitikėjimo savimi ir matau, kad ateityje galiu tapti tikru specialistu.“
Pameistrystė keičia ir pačios įmonės vidinę kultūrą. „Meistrai tapo mentoriais – pasidalijimas žiniomis subūrė komandą, paskatino mąstyti plačiau. Darbe atsirado daugiau šurmulio, idėjų, diskusijų. Iš tikrųjų tai pakeitė ir mūsų požiūrį į darbuotojų ugdymą“, – pripažįsta R.Zapalskis.
Vilniaus automechanikos ir verslo mokyklos sektoriaus vadovė Kristina Kuodytė-Mažuknienė pabrėžia, kad UAB „Rimtoma“ išsiskiria atsakingu požiūriu į jaunų specialistų ugdymą: „Įmonė pameistriams suteikia ne tik techninių žinių, bet ir padeda formuoti darbo kultūrą, atsakomybę bei savarankiškumą. Meistrai čia tampa tikrais mentoriais – jie realiai dirba su jaunimu, dalijasi patirtimi ir padeda įveikti iššūkius. Svarbiausia, kad „Rimtoma“ prisiima atsakomybę už jaunų žmonių ugdymą – tai nėra trumpalaikė nauda įmonei, tai investicija į ateitį. Mokiniai grįžta motyvuoti, dirba su modernia įranga, susipažįsta su šiuolaikinėmis technologijomis, o tokia praktika jiems reiškia ne tik įgūdžių lavinimą, bet ir profesijos prestižą. Jaunuoliai mato realią karjeros perspektyvą, jaučiasi svarbūs, todėl auga jų pasitikėjimas savimi ir stiprėja ryšys su darbo rinka.“
Įmonė tiki, kad pameistrystė nėra vargas, o galimybė, kuri augina tiek jauną žmogų, tiek patį kolektyvą. „Ji kuria ne tik specialistus, bet ir stipresnę komandą. Nustebsite, kiek energijos, idėjų ir tikros motyvacijos gali atnešti vienas jaunas žmogus“, – sako įmonės vadovas.
Verslas ir švietimas turi būti tvarūs partneriai
Profesinio mokymo įstaigos Sektorinio praktinio mokymo centro praktinio mokymo vadovas Tadas Klevas akcentuoja, kad UAB „Rimtoma“ prisideda ne tik prie pameistrių ugdymo, bet ir prie šiuolaikiško mokymo modelio kūrimo: „Įmonė padeda vertinti kompetencijas ir kartu formuoti tokį ugdymo procesą, kuris atitiktų realius darbo rinkos poreikius. Jų įsitraukimas keičia požiūrį į profesinį mokymą – tai aiškus pavyzdys, kad verslas ir švietimas gali veikti kaip lygiaverčiai partneriai, kuriantys bendrą vertę ir ugdantys ateities specialistus.“
Pasak T.Klevo, įmonės sprendimas kasmet priimti pameistrius, sudaryti jiems palankią aplinką ir investuoti į jų tobulėjimą yra svarbus žingsnis ne tik „Rimtoma“ veiklai, bet ir visos profesijos ateičiai. Jų aktyvus grįžtamasis ryšys leidžia atnaujinti programas, dalyvauti kompetencijų vertinime, dalintis metodinėmis įžvalgomis. Toks bendradarbiavimas užtikrina, kad mokiniai ne tik įgytų praktikos, bet ir mokytųsi pagal realius rinkos standartus.
Vilniaus automechanikos ir verslo mokyklos profesijos mokytojas ekspertas Vitalijus Kabelis priduria: „UAB „Rimtoma“ ne tik suteikia praktikos vietas, bet ir realiai padeda jaunuoliams kurti karjeros kelią.
Pameistrystės metu mokiniai įtraukiami į visą darbo procesą, tai suteikia pasitikėjimo savimi ir parodo, kad profesinis mokymas yra prestižinis pasirinkimas.“
Anot profesijos mokytojo, UAB „Rimtoma“ išskirtinumas – pameistriai priimami su aiškiu tikslu užauginti profesionalus. Mokiniai grįžta motyvuoti, nes praktikuojasi realioje darbo aplinkoje. Įmonės mentoriai nuoširdžiai dirba su jaunimu, padeda įveikti iššūkius ir augti profesiškai. Tokie partneriai keičia požiūrį į profesinį ugdymą ir stiprina jo vertę visuomenėje.
UAB „Rimtoma“ komanda įsitikinusi, kad pameistrystė yra ilgalaikė investicija. „Kuriame ilgalaikę naudą Lietuvai, ugdome būsimus meistrus, formuojame požiūrį, kad profesinis mokymas yra vertingas, prestižinis ir realią karjerą garantuojantis kelias“, – pabrėžia įmonės vadovas R.Zapalskis.
Trumpai apie įmonę UAB „Rimtoma“
Oficialus „Volkswagen“ servisas UAB „Rimtoma“ daugiau nei penkiolika metų ugdo jaunus specialistus kartu su Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla. Įmonė tiki, kad pameistrystė – tai galimybė užsiauginti talentus, sustiprinti komandą ir kurti pridėtinę vertę ir verslui, ir visai visuomenei.
