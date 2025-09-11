„Ugnies burbulas“ ir evakuojami vaikai: incidentas Vilniaus pašonėje palietė ir mokyklas

Vilniaus Panerių darželio-lopšelio direktorė Vaida Seliutienė portalui Lrytas pasakojo, kad incidento metu vaikai žaidė lauke, bet visas veiklas nutraukė staiga akyse išdygęs ugnies kamuolys.
„Išgirdome sprogimą ir virš miško pamatėme tokį didelį ugnies burbulą. Iš karto su vaikais grįžome į įstaigą. Geras oras, tai vaikai buvo lauke.
Greitai auklėtojų padėjėjos aplink visus langus ant palangių sudėjo šlapius skudurus, uždarė duris, kad patektų kuo mažiau visokių medžiagų. Vis tiek matėme, kad ekstremali situacija įvyko. Tai labai greitai ta informacija pasklido“, – teigė V.Seliutienė.
Netrukus darželio vadovybė apie situaciją pranešė vaikų tėvams. Pati direktorė nusprendė nuvykti prie dirbančių pareigūnų ir ten sužinojo, kad kelias link darželio uždarytas iš abiejų pusių.
„Greitai sumąsčiau, kad tėvai tikrai negalės atvažiuoti iki pačių Panerių, iki darželio, nes jau ten ir kamščiai prasidėjo. O kas sužinojo naujienas ir patys pradėjo judėti link įstaigos, ir patys informavo, kad negali privažiuoti.
Tai panikos nekėlėme, tiesiog parašėme, kad įvyko ekstremali situacija, sutarėme, kad Vilijos gatvėje, iš kitos pusės, visus vaikus evakuosime. Tai ir tėveliai prisidėjo, kurie anksčiau atvažiavo, padėjo visus vaikučius evakuoti į Vilijos gatvę, ir pasiėmė labai operatyviai.
Valandos bėgyje visi vaikučiai jau buvo atiduoti tėveliams“, – teigė V.Seliutienė.
Kvapo, pasak Panerių darželio-lopšelio vadovės, beveik nesijautė – vėjas dūmus esą labiau nešė link Vaidotų.
„Kokios mintys... Tiesiog, kad reikia kažką daryti – juk tai vis dėlto vaikai, ir reikia kažką daryti, nelaukti, reikia imtis veiksmų“, – paklausta, apie ką pirmiausia pagalvojo įvykus incidentui, kalbėjo direktorė.
Vaikai, anot jos, sprogimo ir gaisro per daug neišsigando, tik nustebę žiūrėjo į dangų. Ugdymo procesą vyresniems vaikams darželis kol kas organizuoja nuotoliniu būdu.
„Kai kas jungsis, kai kas nesijungs, nes yra tokių situacijų, kai ir su močiutėmis palieka vaikus, tai sudėtinga joms bus prisijungti. Bet iš tėvelių nebuvo jokių nusiskundimų – visi atrašė ir suprato tą situaciją“, – tvirtino V.Seliutienė.
Tuo metu Salininkų gimnazijos vadovė Jelizaveta Tumlovskaja Lrytas nurodė, kad mokyklos personalas ir mokytojai ketvirtadienį dirba toliau, atvyko į mokyklą, tačiau pamokos taip pat ir čia vyksta nuotoliniu būdu.
Šiuo metu iš sostinės savivaldybės laukiama rekomendacijų ir gairių, kaip ugdymo procesą reikės organizuoti toliau.
Apie incidentą J.Tumlovskaja sužinojo ir pati būdama Vilniaus miesto savivaldybės pastate.
„Vakar savivaldybėje buvo informacinis seminaras mokyklų atstovams, kurie dalyvaus visuotinėse pratybose, ir mes su savo pavaduotoju tuo metu ten buvome.
Po bendro renginio mūsų paprašė pasilikti kelioms minutėms ir viską pasakė. Apie įvykį, aišku, jau žinojome iš bendro pranešimo, bet mums pasakė, kad mūsų mokykla turi priimti besievakuojančius“, – pasakojo Salininkų gimnazijos vadovė.
Mokykla, anot J.Tumlovskajos, susitvarkė operatyviai – mat tokioms situacijoms, teigė direktorė, yra pasiruošusi.
„Viskas vyko labai sklandžiai, be jokios panikos, nes visada esame tam pasiruošę. Vyksta mokymai, kuriamas ir tvirtinamas ekstremalių situacijų valdymo planas, darbuotojai žino savo pareigas ir atsakomybes, tai labai greitai sulaukėme pagalbos. Tikrai visos tarnybos labai sklandžiai dirbo“, – sakė gimnazijos vadovė.
Pasak J.Tumlovskajos, dauguma gimnazijos mokinių yra vietiniai, gyvena netoliese, tad iš pamokų išvyko tiesiai į namus. Tiesa, teko nutraukti popamokines veiklas.
„Tėvus informavome TAMO žinute, ir darbuotojus taip pat, kad šiandien darbas vyksta nuotoliniu būdu, bet patys darbuotojai turi būti savo darbo vietose“, – kalbėjo direktorė.
Trečiadienį pranešta, jog Vilniaus pakraštyje, Baltosios Vokės gatvėje, užsidegė traukinio vagonai su dujomis. Paaiškėjo, kad užsiliepsnojo 8 vagonai su dujomis, vėliau ėmė degti ir dujų skirstymo stoties rezervuaras. Įsiplieskus liepsnoms, buvo girdėti ir sprogimai.
Nelaimė kilo bendrovės „Jozita“ teritorijoje, dujų skirstymo stotyje, kuri pagal teisinį reglamentavimą priskiriama pavojingų objektų sąrašui.
Ugniagesiai antrą parą mėgina malšinti liepsnas, aušina dujų rezervuarus, tačiau lokalizuoti gaisro nepavyksta. Gaisravietėje be ugniagesių dirba medikai, policijos, Viešojo saugumo tarnybos pareigūnai, kiti specialistai.
Kilus gaisrui, 5 kilometrų atstumu gyvenantiems žmonėms išsiųsti perspėjimo pranešimai vengti buvimo lauke ir uždaryti langus. Vėliau dėl gyventojų saugumo paskelbta evakuacija 1 km spinduliu nuo gaisro vietos.
Vilniaus miesto savivaldybė dėl įvykio paskelbė lokalią ekstremaliąją situaciją.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis, per incidentą nukentėjo du žmonės, vienas jų patyrė kūno nudegimus.
Kaip anksčiau teigė vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius, pirminiais duomenimis, gaisras galėjo kilti dėl darbo saugos taisyklių pažeidimo.