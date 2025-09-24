Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
Lietuvos dienaŠvietimas

R. Popovienė: spalį Seimui teiksime įstatymo projektą dėl mobiliųjų telefonų naudojimo mokyklose

2025 m. rugsėjo 24 d. 12:39
Lrytas.lt
Paskirtoji švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė teigia, kad spalį Seimą turėtų pasiekti įstatymo projektas dėl mobiliųjų įrenginių naudojimo mokyklose.
Daugiau nuotraukų (3)
„Rekomendacijos yra išsiųstos į mokyklas, tačiau šiuo metu, kadangi pereinama į kitos Vyriausybės darbą, netrukus teiksime suderintą įstatymo projektą. Jį spalį pateiksime Seime“, – trečiadienį žurnalistams prie Vyriausybės teigė R. Popovienė.
„Pagrindinė nuostata bus, kad kiekviena mokykla privalomai pasirengtų savo tvarkos aprašą“, – akcentavo ji.
R. Popovienė teigia, kad švietimo įstaigos tvarkas galės nusistatyti pačios arba vadovautis ministerijų rekomenduojamu variantu.
Šių metų kovą parengtas rekomendacijas ministerija patvirtino rugpjūčio 1 d.
Anot Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM), rekomendacijose siūloma, kad mokyklos vidaus teisės aktuose pačios nusistatytų, kaip bus ribojamas asmeninių mobiliųjų telefonų naudojimas.
Mokyklos tvarkoje turi būti numatytos ir stebėsenos priemonės, užtikrinančios, kad išmanieji įrenginiai būtų naudojami mokyklos nustatyta tvarka, taip pat pasekmės, jeigu nesilaikoma susitarimų.
Rekomendacijose taip pat nustatomos išimtys, kada telefonai galėtų būti prieinami mokiniams.
Šiuo metu leisti naudotis telefonais mokyklose ar ne, sprendžia pačios ugdymo įstaigos, nusistatydamos tai savo vidaus tvarkose. Švietimo įstatyme mobiliųjų telefonų ir kitų informacinių technologijų įrenginių naudojimas mokyklose nereglamentuojamas.
Švietimo mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM)Raminta Popovienė
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.