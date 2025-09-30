Lietuvoje dar šiemet mokysis per 100 vokiečių karių vaikų

„Žiūrint į perspektyvą dar šių metų, Vokietijos karių skaičiai didės, aišku, automatiškai didės ir vaikų skaičiai. Planuojama, kad šiais metais Lietuvoje turėtų gyventi apie 60 šeimų, tai kažkur virš 100 vaikų“, – LRT Radijui antradienį sakė viceministras.
Jis taip pat pažymėjo, kad iki 2027 metų pabaigos Lietuvoje įsikūrus visai Vokietijos brigados sudėčiai, šalies ugdymo įstaigose besimojančių vokiečių karių vaikų turėtų būti apie 700.
„Kiek galutinai su šiuo projektu iki 2027 metų pabaigos, kada Lietuvoje turėsime daugiau nei 5 tūkst. Vokietijos karių su šeimomis, kiek iš jų bus šeimos narių, kol kas vertinti reikėtų atsargiai, bet, pirminiais skaičiavimais, buvo vertinama, kad apie 1,5 tūkst. Vokietijos karių atkeliaus su šeimomis. Tai grubiai čia būtų apie 700 vaikų, kurie integruosis į mūsų ugdymo įstaigas“, – kalbėjo T. Godliauskas.
Vilniuje atidaromoje mokykloje mokosi 47 vokiečių karių vaikai
Antradienį sostinėje oficialiai atidarant Vokietijos karių vaikams skirtą mokyklą, joje nuo rugsėjo pradžios jau mokosi 47 moksleiviai.
„Patys pirmieji moksleiviai pradėjo ugdytis nuo rugsėjo. Iš viso šiandien atidaromame pastate ugdysis 47 mokiniai“, – tikslų mokykloje ugdomų vokiečių karių vaikų skaičių nurodė LRT Radijuje kalbėjusi švietimo ministrė Raminta Popovienė.
Anot jos, šioje mokykloje, be Lietuvos mokytojų, taip pat dirba vokiečių pedagogai, o vaikai mokomi pagal Vokietijos ugdymo programą.
„Yra dvi jungtinės pradinio ugdymo klasės ir vaikai mokosi pagal Vokietijos ugdymo programą, bet mokosi vokiečių kalba. Šioje mokykloje dirba direktorė ir mokytojos, kurios yra atvykusios iš Vokietijos. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai taip pat yra ugdomi vokiečių kalba, pagal Vokietijos programą“, – pasakojo ministrė.
Ji taip pat pažymėjo, kad daugėjant Lietuvoje vokiečių karių su šeimomis, jau kitąmet Lietuvoje planuojama atidaryti dar dvi vokiečių vaikams skirtas mokyklas Vilniuje ir Kaune.
„2026 m. planuojame atidaryti Lietuvos silpnaregių ir aklųjų centre naujas klases 5–11 klasių mokiniams.(...) Lygiai toks pat procesas yra ir Kaune. Bus rekonstruojamas Stulginskio mokyklos pastatas, patalpos ir nuo 2026 m. rugsėjo 1 dienos turės atsidaryti suremontuotos grupės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikams“, – kalbėjo R. Popovienė ir pažymėjo, kad tokių mokyklų poreikis, daugėjant Lietuvoje vokiečių karių, tik augs.
Kaip skelbta, Vilniuje atidaroma Vokietijos brigados karių vaikams skirta mokykla „Deutsche Schule Vilnius“.
Laikinojoje infrastruktūroje įsikūrusioje mokykloje šiuo metu mokosi 17 pradinių klasių mokinių, o darželio grupes lanko 30 vaikų.
Ugdymą vykdo mokytojai, specialiai komandiruoti iš Vokietijos mokyklų ir dirbantys pagal vokišką ugdymo programą, o nuo 2026–2027 mokslo metų planuojama pradėti ir vyresniųjų klasių ugdymą.
ELTA primena, kad Berlynas dar 2022 metų vasarą įsipareigojo Lietuvoje dislokuoti brigados dydžio karinį vienetą. Iš viso į Lietuvą ketinama perkelti apie 5 tūkst. Vokietijos brigados karių ir civilių. Dalis jų atvyks su savo šeimomis.
Planuojama, kad iki 2026 m. į Lietuvą bus perkelta didžioji brigados dalis. Vokietijos gynybos ministro Boriso Pistoriuso teigimu, pilną operacinį pajėgumą brigada įgis 2027 m.
Nuolatinė Vokietijos brigados dislokacijos vieta numatyta Rūdninkų kariniame poligone ir Rukloje.