Vilniuje atidaryta vokiečių karių vaikams skirta mokykla

„Mes gyvename prie sienos su Rusija ir Baltarusija. Vokiečių karių ir jų šeimų buvimas čia siunčia stiprią žinią, kad mes nesame vieni“, – antradienį vokiečių mokyklos atidarymo ceremonijoje žurnalistams teigė D. Šakalienė.
„Kancleris Merzas pasakė aiškiai – Vokietijos gynyba prasideda čia, Lietuvos žemėje.
Taigi, kuo mūsų visuomenės ir šeimos yra arčiau, tuo stipresni mes esame. Vienybė yra tai, kas svarbu, ne tik mūsų kariai, ginklai, mokymosi teritorijos, bet ir visuomenės dvasia. Šeimos yra neatsiejama to dalis“, – tvirtino ji.
Savo ruožtu Vokietijos Gynybos ministerijos valstybės sekretorius Nilsas Hilmeris sako, kad tai bus didžiausia Bundesvero karių vaikams skirta mokykla už Vokietijos ribų.
„Tai bus kertinis akmuo mūsų įsitraukimui čia“, – sakė jis.
Popovienė: jeigu bus noras, bus galimybė mokytis ir lietuvių kalbos
Savo ruožtu švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė teigė, kad steigiamoje mokykloje ugdoma bus pagal Vokietijos švietimo programą. Visgi, ji neatmetė, kad tam tikros lietuviškos neformalaus ugdymo veiklos bus prieinamos ir vokiečių vaikams.
„Jeigu tik bus toks noras, bendradarbiaujant kartu su bendruomene, su tėvais, aš manau, kad tikrai bus galimybė mokytis ir lietuvių kalbos“, – sakė ministrė.
Pasak jos, laikinosios infrastruktūros patalpose šiuo metu mokosi 47 vaikai. 17 iš jų yra pradinukai, o 30 – ikimokyklinio amžiaus vaikai.
„Bet tai yra toks laikinas procesas. Nuo 2026 m. rudens planuojame šitose patalpose, būtent Aklųjų ir silpnaregių centre, rekonstruoti tam tikras patalpas ir čia jau įsikurs 5–11 klasių mokiniai“, – nurodė R. Popovienė.
„Žinoma, tai priklauso nuo to, kiek šeimų atvyks. Mes bendradarbiaujame, kalbamės, pagal tai planuojame. Bet pastovi mokykla tikrai planuojama ir darbai pradedami kartu su Vilniaus miesto savivaldybe“, – tęsė ministrė.
R. Popovienė taip pat pažymėjo, kad pradinių klasių moksleivių direktorė ir mokytoja yra atvykusios iš Vokietijos. Tuo metu ikimokyklinį ugdymą vykdo Lietuvos pedagogai.
Benkunskas: nuolatinei mokyklai sklypas jau yra parengtas
Ateities gatvėje įsikūrusi ir 1,9 milijonų eurų kainavusi mokykla yra laikina, tačiau ilguoju laikotarpiu sostinėje turėtų iškilti atskira ugdymo įstaiga Vokietijos karių vaikams.
Vilniaus meras Valdas Benkunskas sako, kad šiuo metu yra tik parengtas dviejų hektarų sklypas Drujos gatvėje, kur planuojama pastatyti 700 vietų mokyklą ir 200 vietų darželį vokiečių šeimų vaikams.
„Bet šiai dienai dar neturime galutinių patvirtinimų, ar tie sprendiniai, kurie yra pasiūlyti iš mūsų pusės, yra tinkami vokiečių pusei. Tai ta komunikacija yra šiek tiek lėtoka, norėtųsi tuos sprendimus greičiau priimti ir judėti su darbų įgyvendinimu“, – komentavo V. Benkunskas.
Pasak sostinės vadovo, projekto įgyvendinimas gali trukti 4 ar 5 metus.
„Mes jokio išskirtinumo šiam projektui neturime ir visą šitą infrastruktūrą reikės statyti bendrąja tvarka, pereinant visą tą biurokratiją, kurią mes kasdien turime ir su savo įstaigomis – visi konkursai, projektavimai, rangos“, – teigė jis.
„Esame pasikreipę į Vyriausybę su siūlymu įtraukti šitą civilinę infrastruktūrą į vieną sąrašą, pagal kurį yra kuriama visa karinė infrastruktūra, kad pagreitinti procedūras, bet kol kas atsakymo neturime. Dėl to ruošiamės dirbti bendrąja tvarka“, – sakė sostinės meras.
Vokiška mokykla „Deutsche Schule Vilnius“ yra ugdymo įstaiga, skirta Vokietijos karių šeimų vaikams. Taip pat veikia ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo grupės vokiečių kalba.
Laikinojoje infrastruktūroje įsikūrusioje mokykloje šiuo metu mokosi 17 pradinių klasių mokinių, o darželio grupes lanko 30 vaikų. Ugdymą vykdo mokytojai, specialiai komandiruoti iš Vokietijos mokyklų ir dirbantys pagal vokišką ugdymo programą. Nuo 2026–2027 mokslo metų planuojama pradėti ir vyresniųjų klasių ugdymą.
Numatoma, kad Lietuvoje ugdomų vokiečių karių vaikų skaičius augs nuo 2026 m. rugsėjo. Didžiausias planuojamas vaikų skaičius – iki 500 vaikų nuo 2027 m. Vilniuje.
Kaune Vokietijos brigados karių vaikai bus ugdomi Aleksandro Stulginskio mokykloje – planuojama, kad pirmieji ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai čia gali atvykti 2026 m. Lėšos bus skirtos reikalingų patalpų pritaikymui, taip pat kitos būsimos mokyklos-darželio Vokietijos karių vaikams pastato, kurį planuojama statyti Verkių gatvėje, kapitalinio remonto techniniam projektui.
Šiuo metu Lietuvoje gyvena 28 vokiškos šeimos, o iki spalio mėnesio laukiama dar 33 šeimų su vaikais. Trumpuoju laikotarpiu atvykstančių karių vaikai gali rinktis tarp privačių tarptautinių ugdymo įstaigų arba naujosios vokiškos mokyklos.
Papildomas ikimokyklinio ugdymo pasirinkimas yra valstybinis lopšelis-darželis „Dainorėliai“, kuriame nuo 2024 metų veikia dvi vokiškos grupės.
