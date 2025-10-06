Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
Lietuvos dienaŠvietimas

VIKO studentų laimėjimai 67-ajame Respublikiniame mėgėjiškų filmų festivalyje

2025 m. spalio 6 d. 15:30
Vilniuje rugsėjo 27 dieną įvyko 67-asis Respublikinis mėgėjiškų filmų festivalis. LKS kino salėje buvo parodyti net 42 animaciniai, vaidybiniai, dokumentiniai ir eksperimentiniai filmai iš visos Lietuvos.
Daugiau nuotraukų (5)
Žiuri dirbo garsūs kino meno profesionalai: kino režisierius Saulius Beržinis, kino operatorius Algimantas Mikutėnas, prodiuserė Diana Mezencevičienė.
Geriausiu animaciniu filmu pripažintas Vilniaus kolegijos (VIKO) studento Sauliaus Juknevičiaus baigiamasis darbas „Niekas“ (2025, darbo vadovas doc. Valentas Aškinis), kuris konstruojamas vadovaujantis dadaizmo automatinio naratyvo principais – siužetas grindžiamas inercijos momentų srautais ir asociatyvių vaizdinių seka.
Geriausio moksleiviško animacinio filmo prizas ir diplomas nukeliavo „Animacijos mokyklai“ už darbą „Gintaro kelias į širdį“ (kūrėjai – 55 moksleivių ir būrio mamų grupė). Filmas sukurtas Nidoje kino festivalio „Baltijos banga“ metu vykusiose kūrybinėse dirbtuvėse, kurioms vadovavo V. Aškinis, J. Leikaitė – Aškinienė ir I. Bereznickas. Filmas pasakoja apie Lietuvos auksą – gintarą.
Specialiaisiais diplomais apdovanoti šie kolegijos Multimedijos dizaino studentų filmai: „Pasiutę dantys“ (autorė M. Aldakauskaitė, darbo vadovai: S. Beržinis, I. Macevičiūtė), „O gal vis dėlto nebūti?“ (autorė A.Jočionytė, darbo vadovai: S. Beržinis, G. Zujus), „Į“ (autorius O. Kliauga, darbo vadovė R. Čekuolytė). 
Vilniaus kolegijastudentasšvietimas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.