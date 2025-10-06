VIKO studentų laimėjimai 67-ajame Respublikiniame mėgėjiškų filmų festivalyje

Žiuri dirbo garsūs kino meno profesionalai: kino režisierius Saulius Beržinis, kino operatorius Algimantas Mikutėnas, prodiuserė Diana Mezencevičienė.
Geriausiu animaciniu filmu pripažintas Vilniaus kolegijos (VIKO) studento Sauliaus Juknevičiaus baigiamasis darbas „Niekas“ (2025, darbo vadovas doc. Valentas Aškinis), kuris konstruojamas vadovaujantis dadaizmo automatinio naratyvo principais – siužetas grindžiamas inercijos momentų srautais ir asociatyvių vaizdinių seka.
Geriausio moksleiviško animacinio filmo prizas ir diplomas nukeliavo „Animacijos mokyklai“ už darbą „Gintaro kelias į širdį“ (kūrėjai – 55 moksleivių ir būrio mamų grupė). Filmas sukurtas Nidoje kino festivalio „Baltijos banga“ metu vykusiose kūrybinėse dirbtuvėse, kurioms vadovavo V. Aškinis, J. Leikaitė – Aškinienė ir I. Bereznickas. Filmas pasakoja apie Lietuvos auksą – gintarą.
Specialiaisiais diplomais apdovanoti šie kolegijos Multimedijos dizaino studentų filmai: „Pasiutę dantys“ (autorė M. Aldakauskaitė, darbo vadovai: S. Beržinis, I. Macevičiūtė), „O gal vis dėlto nebūti?“ (autorė A.Jočionytė, darbo vadovai: S. Beržinis, G. Zujus), „Į“ (autorius O. Kliauga, darbo vadovė R. Čekuolytė).