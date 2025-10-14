Lrytas ir VDU pristato mentorystės programą „Švietimo kodo“ klasė: tiltas tarp patirties ir ateities

Tikslas – padėti išlikti švietime
Remiantis EBPO TALIS tyrimu, Lietuvoje jaunesni nei 30 metų mokytojai sudaro vos 4 proc. visų pedagogų, o vidutinis mokytojo amžius siekia 51 metus. Pradėjus karjerą, net 50 proc. jaunų pedagogų pasitraukia iš švietimo sistemos per pirmuosius trejus metus. Tarp pagrindinių iššūkių – perdegimas, didelis darbo krūvis, emocinis spaudimas ir palaikymo trūkumas.
„Švietimo kodo“ klasė gimė kaip drąsus atsakas į šiandienos švietimo iššūkius. Programoje dalyvaus ugdymo krypties studentai ir jauni mokytojai (iki 35 metų), kurie turės galimybę dirbti su asmeniniais mentoriais – patyrusiais švietimo profesionalais.
„Kiekvienam žmogui noriu palinkėti sutikti savo gyvenimo Mentorių. Mano profesiniame kelyje tokius sutikau du. Abejais atvejais supratau, kad šalia mentoriaus augu kaip profesionalas ir kaip asmenybė“, – sako VDU Švietimo akademijos kanclerė prof. dr. Lina Kaminskienė.
Pokyčiai švietime prasideda tada, kai susitinka idėjos ir konkretūs veiksmai.
„Švietimas turi ateitį tada, kai drįstame veikti kartu – per partnerystes, kurios gimsta iš pasitikėjimo ir bendros vizijos. „Švietimo kodo“ klasė – tai daugiau nei mentorystė. Tai žingsnis link švietimo kultūros, kurioje patirtis perduodama ne iš pareigos, o iš tikėjimo žmogumi. Kartu su VDU ir Lrytas statome tiltus tarp kartų, idėjų ir sprendimų – kad mokykla rytoj būtų stipresnė nei šiandien. „Švietimo kodo“ klasė – tai natūrali tąsa forumo, kur išsakyti lūkesčiai tampa sprendimais, o įsitraukimas – pokyčių varikliu“, – pabrėžia Lrytas vystymo vadovė, forumo „Švietimo kodas“ vadovė Greta Ališauskaitė-Bagušauskienė.
Asmeninis augimas – per tikrą ryšį
Mentorystės metu dalyviai gaus ne tik profesinių žinių, bet ir įkvėpimo, palaikymą bei emocinį sustiprinimą – tai, kas dažnai lemia jaunųjų pedagogų pasilikimą švietimo srityje.
Projektas grindžiamas pasitikėjimu, pagarba ir partneryste. Dalyviai raginami aktyviai įsitraukti, dalyvauti veiklose ir pasirinkti mentorius pagal savo profesinius interesus.
Mentoriai taip pat atrenka savo ugdytinius pagal motyvaciją, kad būtų užtikrintas abipusis ryšys ir augimas.
Mentoriai – įkvepiantys švietimo lyderiai
Programoje dalyvauja 23 aukščiausios kompetencijos švietimo profesionalai: patyrę mokytojai, švietimo įstaigų vadovai, inovatoriai, net politikos lyderiai. Tarp jų – išskirtinės asmenybės, jau palikusios ryškų pėdsaką Lietuvos švietimo istorijoje:
- Miša Jakobas – ilgametis Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazijos direktorius;
- Asta Jagelo – švietimo inovatorė, tarptautinės mokyklos „KD International School of Vilnius“ vadovė;
- Antanas Jonušas – Meilės Lukšienės premijos laureatas, istorijos mokytojas ir švietimo bendruomenės lyderis;
- Arnas Zmitra – aktyvus regioninio švietimo atstovas ir gidas, žinomas dėl aktyvios veiklos bendruomenėse;
- Prof. dr. Lina Kaminskienė, VDU Švietimo akademijos vicekanclerė, ilgametė universiteto profesorė ir mokslininkė
- Edita Naidaitė, Kauno Maironio universitetinės gimnazijos ekonomikos, verslumo ir matematikos mokytoja. 2024 m. ji buvo pripažinta geriausia antreprenerystės mokytoja Europoje;
- Dovydas Kaminskas – Tauragės rajono meras, jungiantis švietimo ir savivaldos kompetencijas;
- Monika Katkutė-Gelžinė – švietimo startuolio „Vedliai“ įkūrėja.
„Kai pradedantis mokytojas jaučia, kad yra girdimas ir palaikomas – jo liepsna neužgęsta. Esu čia tam, kad padėčiau išlaikyti tą šviesą“, – sako vienas iš mentorių M. Karanauskas.
Registracija jau prasidėjo
Visi norintys dalyvauti projekte turi užsiregistruoti iki spalio 31 d. Registracijos metu dalyviai gali pasirinkti iki 2 mentorių, pateikdami trumpą motyvaciją. Mentoriai susipažins su paraiškomis ir formuos mentorystės poras. Registracija šiame puslapyje.
Pirmasis susitikimas su mentoriais planuojamas lapkričio 12 d.
Dalyvauti verta dėl:
- Profesinio augimo ir praktinės patirties;
- Galimybės turėti asmeninį mentorių;
- Asmeninio tobulėjimo;
- Įkvėpimo ir savęs pažinimo;
- Įvertinimo ir papildomos naudos.
Organizatoriai: Lrytas ir Vytauto Didžiojo universitetas (VDU)
